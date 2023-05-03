Milyonlarca kişiye 31 Mayıs'a kadar süre verildi! Bu ödemenin tekrarı yok: Elini çabuk tutan alacak!

Bankaların emekli promosyon tutarları merakla araştırılırken o banka 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapılabileceğini söyledi. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN MAYIS AYI SONUNA KADAR PROMOSYON ÖDEMESİBankalar EYT yasasının yürürlüğe girmesi ve emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL zam sonrasında promosyon ödemelerini yükseltmeye başladı. Emekli vatandaşlar en yüksek ödeme yapan bankayı tercih etmek isterken Akbank yeni promosyon tutarlarını duyurdu. Akbank emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 250 TL ve 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlara 7 bin TL ödeme yapacak.
Aynı zamanda Akbank emekli müşterilerine kredi kartı başvurusu yapmaları ve bir sene süresince 1000 TL harcama sözü veren müşterilerine 1.500 TL ek chip-para ödemesi de yapıyor. Akbank emekli maaşı taşıma işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden ya da banka şubelerinden yapılabiliyor. Akbank şubelerinden ve e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemleri için son gün ise 31 Mayıs tarihi olarak duyuruldu. Maaşını taşıyan müşteri ilk tam maaşını aldıktan sonra promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.