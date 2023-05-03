EKONOMİ
03 Mayıs 2023 - 17:00

Milyonlarca kişiye 31 Mayıs'a kadar süre verildi! Bu ödemenin tekrarı yok: Elini çabuk tutan alacak!

Mart ayı itibariyle insanların en çok araştırdığı konu emekli promosyonu oldu. Peki Mayıs ayı sonuna kadar geçerli olacak promosyon kampanyası şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
03 Mayıs 2023 - 17:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Milyonlarca kişiye 31 Mayıs'a kadar süre verildi! Bu ödemenin tekrarı yok: Elini çabuk tutan alacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Bankaların emekli promosyon tutarları merakla araştırılırken o banka 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapılabileceğini söyledi. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BANKADAN MAYIS AYI SONUNA KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ

Bankalar EYT yasasının yürürlüğe girmesi ve emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL zam sonrasında promosyon ödemelerini yükseltmeye başladı. Emekli vatandaşlar en yüksek ödeme yapan bankayı tercih etmek isterken Akbank yeni promosyon tutarlarını duyurdu. Akbank emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 250 TL ve 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlara 7 bin TL ödeme yapacak. 



Akbank Yeni Promosyon Kampanyası

Aynı zamanda Akbank emekli müşterilerine kredi kartı başvurusu yapmaları ve bir sene süresince 1000 TL harcama sözü veren müşterilerine 1.500 TL ek chip-para ödemesi de yapıyor. Akbank emekli maaşı taşıma işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden ya da banka şubelerinden yapılabiliyor. Akbank şubelerinden ve e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemleri için son gün ise 31 Mayıs tarihi olarak duyuruldu. Maaşını taşıyan müşteri ilk tam maaşını aldıktan sonra promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ