Milyonlarca kişiye bayram harçlığı dağıtılacak! Son gün yaklaştı: Başvurular sadece buralardan yapılacak!

Bayram Harçlığı Başvuruları Devam Ediyor







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dar Gelirli Vatandaşlara Yardımlarını Sürdürüyor







Açık Kapı ve E-Devlet Başvurularına İlişkin Detaylar

Ramazan Bayramı yaklaşırken, ekonomik durumu iyi olmayanlar, bayram ödeneğine nasıl başvurulacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerinin bayramı bir nebze rahat geçirebilmeleri için Açık Kapı veya E-Devlet portalları üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapıyor. Bazı sosyal medya platformları bakanlığın bayram harçlığı dağıttığını iddia ederken, İçişleri Bakanlığı böyle bir programın olmadığını belirtti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SYD ve E-Devlet portalları üzerinden kabul edilen başvurularla ihtiyacı olanlara yardım ediyor. Fatura desteği, yakacak desteği, gıda desteği, okul yardımı, engelli maaşı ve bakım maaşını içeren bu yardımlar için yapılan ödemeler vatandaşların cebine bayram harçlığı olarak girecek.Yardım almaya uygun olduğunu düşünenler, e-devlet hesap bilgileri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına giriş yapabilir ve başvuruda bulunabilir. Başvurular ayrıca SYD vakıfları aracılığıyla veya belediye binalarındaki Kaymakamlık odalarına giderek de yapılabilir. Uygun kişiler arasında dul, yetim ve öksüzler, engelli bireyler, maaşı belli bir miktarın altında olanlar, hastalara bakanlar, şehit ve gazi yakını olanlar yer alıyor. Kaymakamlık ve belediyelerin 4 gün içinde ödeme garantisi veriyor.