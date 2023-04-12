Milyonlarca kişiye bayram harçlığı dağıtılacak! Son gün yaklaştı: Başvurular sadece buralardan yapılacak!

Bayram Harçlığı Başvuruları Devam Ediyor
Ramazan Bayramı yaklaşırken, ekonomik durumu iyi olmayanlar, bayram ödeneğine nasıl başvurulacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerinin bayramı bir nebze rahat geçirebilmeleri için Açık Kapı veya E-Devlet portalları üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapıyor. Bazı sosyal medya platformları bakanlığın bayram harçlığı dağıttığını iddia ederken, İçişleri Bakanlığı böyle bir programın olmadığını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dar Gelirli Vatandaşlara Yardımlarını Sürdürüyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SYD ve E-Devlet portalları üzerinden kabul edilen başvurularla ihtiyacı olanlara yardım ediyor. Fatura desteği, yakacak desteği, gıda desteği, okul yardımı, engelli maaşı ve bakım maaşını içeren bu yardımlar için yapılan ödemeler vatandaşların cebine bayram harçlığı olarak girecek.