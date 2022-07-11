EKONOMİ
11 Temmuz 2022 - 11:30

Milyonlarca kişiye büyük müjde Devlet Destekli 5000 TL Ödeme Verilecek! Bayramdan hemen Sonra 1 Hafta İçinde Verilecek!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjde bankalardan geldi. Verilecek 5.000 TL kredinin detayları nedir? Hangi bankalar 5.000 TL veriyor? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
11 Temmuz 2022 - 11:30
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Milyonlarca kişiye büyük müjde Devlet Destekli 5000 TL Ödeme Verilecek! Bayramdan hemen Sonra 1 Hafta İçinde Verilecek!


Bazı bankalar nakit ihtiyacı olan vatandaşlara bireysel tüketim kredisi kampanyası başlattıklarını duyurdu. Peki bireysel tüketim kredisinin detayları nelerdir? 5.000 TL Kredi nasıl alınır ve şartları nelerdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

5.000 TL nakit desteği

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyacı olan vatandaşlara 5.000 TL bireysel tüketim kredisi kampanyası başlattı. Nakit desteğinden yararlanan vatandaşlara aynı zamanda kredi erişimini 3 ay erteleme seçeneği de sunulacak.



5000 TL Kredi Desteği

Ziraat Bankası 5.000 TL kredi

Ziraat Bankası, 5.000 TL nakit desteğini vermek için daha önce bankada hesap açılmış olması ve Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmış olma şartı koydu. 5.000 TL krediye internet bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilir. Kredinin sonuçları aynı gün içinde belli oluyor ve vatandaşın hesabına aynı gün para yatırılıyor. Başvurulan kredi ödemesi 36 ay vadeye kadar çıkarılabiliyor. Aynı zamanda Ziraat Bankası şubelerine giderek krediye başvurulabilir.

Vakıfbank ve Halkbank 5.000 TL kredi

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de 5.000 TL devlet destekli bireysel tüketim kredisi başvurusu yapılabiliyor. Emekli olanlar ve sigortalı olarak çalışan kişiler bu iki bankadan krediye başvurabilir. Vakıfbank ve Halkbank kredisine başvurmak için internet bankacılığı kullanılabiliyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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