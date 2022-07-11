Milyonlarca kişiye büyük müjde Devlet Destekli 5000 TL Ödeme Verilecek! Bayramdan hemen Sonra 1 Hafta İçinde Verilecek!

Bazı bankalar nakit ihtiyacı olan vatandaşlara bireysel tüketim kredisi kampanyası başlattıklarını duyurdu. Peki bireysel tüketim kredisinin detayları nelerdir? 5.000 TL Kredi
nasıl alınır ve şartları nelerdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
5.000 TL nakit desteği
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyacı olan vatandaşlara 5.000 TL bireysel tüketim kredisi kampanyası başlattı. Nakit desteğinden yararlanan vatandaşlara aynı zamanda kredi erişimini 3 ay erteleme seçeneği de sunulacak.
Ziraat Bankası 5.000 TL kredi
Ziraat Bankası, 5.000 TL nakit desteğini vermek için daha önce bankada hesap açılmış olması ve Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmış olma şartı koydu. 5.000 TL krediye internet bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilir. Kredinin sonuçları aynı gün içinde belli oluyor ve vatandaşın hesabına aynı gün para yatırılıyor. Başvurulan kredi ödemesi 36 ay vadeye kadar çıkarılabiliyor. Aynı zamanda Ziraat Bankası şubelerine giderek krediye başvurulabilir.
Vakıfbank ve Halkbank 5.000 TL kredi
Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de 5.000 TL devlet destekli bireysel tüketim kredisi başvurusu yapılabiliyor. Emekli olanlar ve sigortalı olarak çalışan kişiler bu iki bankadan krediye başvurabilir. Vakıfbank ve Halkbank kredisine başvurmak için internet bankacılığı kullanılabiliyor.