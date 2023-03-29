Milyonlarca kişiye duyuruldu! 31 Mart'a kadar bu işlemin yapılması şart: Son günü kaçıranlar cezayı duyunca bin pişman olacak!







DEPREM BÖLGESİNDE BEYAN İÇİN SON TARİH 15 AĞUSTOS







Vergi Dairesi, gerçek mükelleflere 2022 yılı gelir vergisi beyannamesi verme tarihini hatırlattı. 2022 yılı gelir vergisi beyannamesi verme süresi 31 Mart 2023'te sona eriyor. Tarih 31 Mart 2023 ayrıca; İlk taksit Mart ayında ve Temmuz ayında olmak üzere iki taksitte ödenir.Vergi dairesinden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen bölgelerde, depremin olduğu tarihte tazminat fişi bulunan mükellefler ile yetki ve sorumluluğu bulunan mükelleflerin katılacağı açıklandı. depremin ve ilan edilen mücbir sebebin tarihine ilişkin anlaşma ile mücbir sebep bildiriminde bulunmayan mükelleflerin 15 Ağustos 2023 tarihine kadar raporlarını ibraz edebilecekleri ve bu raporlardan tahakkuk eden vergilerin ödenebileceği duyurulmuştur. 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri nedeniyle fiilen vergi mükellefi olan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda verebileceklerdir. Geliri sadece maaş, kira, garantili sermaye geliri veya diğer menfaat ve gelirlerden oluşan mükellefler, kendileri için hazırlanan beyanname sistemi ile yıllık gelir vergilerini vergi dairesine gitmeden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde verebilmektedir. Hazır beyan sistemine Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 7 gün 24 saat ulaşılabileceğinin altı çizildi.