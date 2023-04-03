Milyonlarca kişiye ilaç gibi destek! Ziraat Bankası hesabınız varsa bakın: 10.000 TL 5 dakikada hesaba yatırılacak

Ziraat Bankası, nakit sıkıntısı yaşayan müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor. Şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanyası ile Ziraat Bankası, faizsiz taksitli nakit avans ve hediye bankkart TL avantajı sağlıyor. Bu kampanya, ihtiyaç sahibi milyonlarca kişinin eşten ya da dosttan borç para istemek yerine bankadan nakit çekmesine olanak tanıyor. Ziraat Bankası'nın müjdeli kampanyası ile birlikte, müşteriler artık borçlarını ödeyebilir, faturalarını ödeyebilir ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bu kampanyaya katılım, Ziraat Bankası şubeleri veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilir.
İŞTE KAMPANYANIN DETAYLARI
Kamu bankalarının sunduğu uygun krediler giderek daha fazla ilgi çekmeye başladı. Ziraat Bankası da müşterilerine yönelik bir kampanya başlattı. Şubat ayı boyunca geçerli olan kampanya kapsamında, mobil uygulamayı indiren ve müşteri olan kişilere faizsiz ve taksitli nakit avans desteği verilecek. Kampanya, 10.000 TL'ye kadar olan kredileri 6 ay taksitle ücretsiz ve faizsiz olarak sağlıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, öncelikle Ziraat Mobil uygulamasını indirerek müşteri olmaları gerekiyor. Kampanyaya dahil olan müşteriler, kredi kartlarını Şubat ayı içinde teslim aldıkları takdirde, 31 Mart 2023 tarihine kadar faizsiz nakit avans imkanından yararlanabilecekler. Ancak kampanyadan faydalanabilmek için kartın açık olması gerekiyor. Bu nedenle, kart teslim edildikten bir gün sonra ödeme yapılması ve ATM ya da POS cihazlarından şifreli bir işlem yapılması gerekiyor. Kampanyanın yanı sıra, ilk kez Ziraat Mobil uygulamasını indiren kişilere Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile tek seferde 500 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL, toplamda ise 150 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı da sunuluyor. Kampanyaya katılan kişiler, kredi kartlarını kullanarak yaptıkları harcamalarda da hediye para ödülleri kazanabilecekler.