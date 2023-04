Milyonlarca kişiye müjde çıktı! GSS borcu olanlar dikkat: Artık bakanlık ödeyecek!

SOSYAL DEVLET









GELİR TESTİ YAPTIRMAYI UNUTMAYIN





Gençler eğitimlerini tamamladıktan sonra, anne babaları üzerinden sağlık hizmeti alma hakkını kaybederler ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödemekle yükümlü olurlar. Ancak ödeme gücü olmayanların GSS primleri devlet tarafından karşılanır. İşte devletin bu konuda sağladığı desteğin ayrıntıları haberimizde... Genel Sağlık Sigortası, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin tek bir merkezden yürütüldüğü ve sigortalı olan kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık hizmeti sunan bir sistemdir. GSS primi ödeme yükümlülüğü ise, kişinin eğitim durumuna ve yaşına göre değişebilir.5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, anne babaları sigortalı olsun veya olmasın, esnaf olan anne babaları primlerini ödesin veya ödemesin, 18 yaşından küçük çocuklar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alabilirler. Bu sayede çocukların sağlık hizmetlerinden faydalanması, sağlık güvencesinin genişletilmesi ve halk sağlığının korunması amaçlanmaktadır.Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, eğitim hayatına devam eden ve 18 yaşının altında olan her çocuğun sigorta primleri devlet tarafından karşılanır. Ancak 18 yaşını dolduran her vatandaş, zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınır. Bir işte çalışmayan sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için sigorta primlerini kendilerinin ödemesi gerekmektedir. Bu durumda, maddi durumu yoksulluk seviyesinin altında olan ve çalışmayan kişilere devlet yardım elini uzatmaktadır. Sağlık hizmetlerine erişimin önemli bir ihtiyaç olduğu günümüzde, Genel Sağlık Sigortası gibi sistemlerle herkesin sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde erişim sağlaması hedeflenmektedir. Bu nedenle, GSS primlerinin düzenli olarak ödenmesi ve sistemden yararlananların haklarını doğru bir şekilde takip etmeleri önemlidir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak, sağlık çalışanlarının yeteneklerini geliştirmek ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek de sağlık sisteminin başarısı açısından önemli faktörlerdir.Sosyal güvencesi bulunmayan ve hane halkı başına düşen gelir miktarı net asgari ücretin 1/3'ünden az olan kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Kişilerin adına prim ödemeleri her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Bu desteği alabilmek için, kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gelir testi başvurusu yapmaları gerekmektedir. Gelir testine girmek, prim ödemelerinden muaf olmak için gereklidir. Gelir testi başvurusu, ikamet edilen ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılabilir. Gelir testinde, ailenin sahip olduğu ev, araba, dükkân gibi mal varlıkları da dikkate alınmaktadır. Ailenin tüm gelir kalemleri belirlendikten sonra, hane halkı başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir. Buna göre, destek hakkı olan kişilerin prim ödemeleri devlet tarafından karşılanır.Eğer lise veya dengi okul mezunuysanız 20 yaşında, üniversite mezunuysanız 25 yaşında iş bulamadıysanız, Genel Sağlık Sigortası prim ödeme yükümlülüğünüz başlıyor. Borçlu duruma düşmemek için gelir testini, yaşı doldurmadan en az bir ay önce yaptırmanız gerekiyor. Borçlu duruma düştükten sonra yapılan gelir testinde ödeme güçlüğü tespit edilse bile, gelir testi yapıldıktan sonraki dönem için prim ödeme yükümlülüğü ortadan kalkıyor, önceki döneme ait borç silinmiyor. Bu nedenle gelir testinin, borç yükümlülüğü ortaya çıkmadan yapılması önemlidir.