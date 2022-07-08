Milyonlarca kişiye müjde! Hesaplara 3.340 TL para yatıyor: e-Devletten hemen bakın! PTT’den veya ATM’lerden alabilir...

Evde bakım maaşı olarak yapılan ödemelerin yükselip yükselmediği internet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Evde bakım maaşları zamlandı mı? Evde bakım maaşları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Recep Tayyip Erdoğan'ın Evde Bakım Maaşı açıklamalarıRecep Tayyip Erdoğan maaşlar ile ilgili Temmuz ayında zamlı halleri ile vatandaşların hesabında olacağını söyledi. Yaşlı ve engelli bakım ücretlerini milli bir projeye dönüştürmeyi hedeflediklerini ve yaşlı ve engelli insanların ev temizliği, kişisel bakım gibi tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Temmuz ayı evde bakım ücretlerinin de bayram öncesinde hesaplarda olacağını duyurdu. Evde bakım maaşının 3.340 TL'ye çıktığı da duyuruldu.
Evde bakım ödemeleri nasıl öğreniliyor
Evde bakım maaşlarının hesaplara geçip geçmediği maaşı alan kişiler tarafından e-Devlet sistemine giriş yaparak öğrenilebilir. Aynı zamanda ödemeler gerçekleştikten sonra SMS yoluyla da vatandaşlara bilgi gelmektedir. Evde bakım maaşları Ziraat Bankası üzerinden açılan hesaba ya da PTT üzerinden kimlik bilgilerine yatırılabiliyor.