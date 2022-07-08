EKONOMİ
08 Temmuz 2022 - 00:16

Milyonlarca kişiye müjde! Hesaplara 3.340 TL para yatıyor: e-Devletten hemen bakın! PTT'den veya ATM'lerden alabilir...

Asgari ücrete yapılan zam sonrası devlet tarafından verilen diğer ödemelerin de zamlandığı duyuruldu. Peki evde bakım maaşı ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
08 Temmuz 2022 - 00:16
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Milyonlarca kişiye müjde! Hesaplara 3.340 TL para yatıyor: e-Devletten hemen bakın! PTT’den veya ATM’lerden alabilir...


Evde bakım maaşı olarak yapılan ödemelerin yükselip yükselmediği internet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Evde bakım maaşları zamlandı mı? Evde bakım maaşları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Evde Bakım Maaşı açıklamaları

Recep Tayyip Erdoğan maaşlar ile ilgili Temmuz ayında zamlı halleri ile vatandaşların hesabında olacağını söyledi. Yaşlı ve engelli bakım ücretlerini milli bir projeye dönüştürmeyi hedeflediklerini ve yaşlı ve engelli insanların ev temizliği, kişisel bakım gibi tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Temmuz ayı evde bakım ücretlerinin de bayram öncesinde hesaplarda olacağını duyurdu. Evde bakım maaşının 3.340 TL'ye çıktığı da duyuruldu.

Evde bakım ödemeleri nasıl öğreniliyor



Evde bakım maaşlarının hesaplara geçip geçmediği maaşı alan kişiler tarafından e-Devlet sistemine giriş yaparak öğrenilebilir. Aynı zamanda ödemeler gerçekleştikten sonra SMS yoluyla da vatandaşlara bilgi gelmektedir. Evde bakım maaşları Ziraat Bankası üzerinden açılan hesaba ya da PTT üzerinden kimlik bilgilerine yatırılabiliyor.

Evde Bakım Maaşları Ne Kadar Oldu

Evde bakım maaşı nasıl alınır

Evde bakım maaşı almak için belli kriterler istenmektedir. Evde bakılan kişi eğer engelli ise aldığı raporun ağır engelli olarak onaylanması gerekmektedir. Sosyal hizmet yetkililerinin yaptığı incelemelerde engelli kişinin bakıma ihtiyaç duyduğunun onaylanması gerekir. Son olarak ise eve giren gelir toplanıp kişi sayısına bölündüğünde asgari ücret miktarının üçte ikisi altında kalan bir gelir elde edilmelidir. Eğer bu miktar asgari ücrete eşit ya da asgari ücretten daha fazla çıkarsa vatandaşlar evde bakım maaşı alamaz.

Evde bakım maaşı ödemeleri

Evde bakım maaşı ödemeleri her ay 15'i itibariyle hesaplara yatırılmaya başlıyor ve ödemeler şehirler göz önüne alınarak yapılıyor. Her evde bakım maaşı ödemesi yapılan il liste halinde paylaşılıyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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