Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Listedeki kişilere 1 yıl boyunca 2.200 TL destek ödemesi yapılacak

MÜJDELİ HABER: 2.200 TL DESTEK 12 AY BOYUNCA DEVAM EDİYOR!

EİKP (EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ) İLE VATANDAŞLARIN DESTEKLENMESİ

EİKP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EİKP ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sürdürülen ihtiyaç sahibi aileler için yapılan destek ödemeleri hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Detaylar haberimizde…Finansal Destek Almak İçin Büyük Fırsat: EİKP ödemeleri devam ediyor. 12 ay süresince her ay 2.200 Türk Lirası alma hakkı kazanın. Kayıtlar şimdi başladı, hemen hızlıca başvurun! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın halka yardım amacıyla yaptığı 2 bin 200 TL'lik EİKP ödemeleri bu yıl da koşulsuz olarak devam edecek. EİKP nedir diye merak edenler için açıklayalım. EİKP, COVID-19 salgını sırasında ekonomik zorluk yaşayan, iş yeri kapanan, işsiz, yoksul ve bakıma muhtaç vatandaşlara ödenecek. Ancak bu arada şartlar kaldırılacak ve ödemeler devam edecek.EİKP'nin amacı, maddi sıkıntı içindeki vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmaktır. EİKP'nin Faz 1 ve Faz 2 ödemeleri tamamlanmış olup, Faz 3 ödemeleri devam etmektedir. Vatandaşlar e-devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Peki EİKP ödemesi için gerekli şartlar nelerdir, nasıl başvurulur ve ödeme nereden alınır? EİKP Sosyal Yardım Yardımı hakkında daha fazla bilgi almak için detaylar haberimizde…Kademeli ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi e-devlet üzerinden sosyal yardım başvurusunda bulunabiliyor. Başvurunuzu yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresini ziyaret etmeniz yeterlidir. Formdaki bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girdikten sonra başvurunuzun sonucunu e-Devlet üzerinden de kontrol edebilirsiniz.EİKP uygulaması üzerinden ödeme almak isteyen vatandaşlar için aylık azami 5.000 TL gelir şartı kaldırıldı. Ödemeden 5.000 TL'nin üzerindeki vatandaşlar da yararlanabiliyor.