Finans
25 Ocak 2023 - 17:30

Milyonlarca kişiye parası geri ödenecek! Bu bankaların müşterisiyseniz hemen başvurun: Birikmiş paranız ödenecek

Kredi çekenler e devlet üzerinden geri ödeme alabilecek. Bankalar tarafından yapılan zorunlu masrafları geri almak artık mümkün. Çekilen krediler ile birlikte kesilen hayat sigortasını geri ödemesi mümkün mü? Mümkünse geri ödeme nasıl sağlanır? İşte detaylar...

Finans
25 Ocak 2023 - 17:30
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Milyonlarca kişiye parası geri ödenecek! Bu bankaların müşterisiyseniz hemen başvurun: Birikmiş paranız ödenecek
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Bankalar üzerinden kredi çekilirken müşterilerinin teminatı şeklinde olan kredinin yanı sıra artı masraflarda not düşülen kredi hayat sigortası ödemelerine dair gelişeler yaşandı. Konut, ihtiyaç veya taşıt kredisi farkı yaşanan şartlara uygun olanlar e devlet üzerinde başvuruda bulunarak geri iade isteyebilir. vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek adına çektikleri kredilerin devamında ek tutar ödemeleri devreye giriyor. İşte, ek masrafları geri alabileceğiniz yöntem haberimizde yer almaktadır.

Kredi çekilen bankanın sözleşmesinde bulunan hayat sigortası şartı olmadan bu ödemelerden muaf olunuyor. Bununla beraber bazı bankalar kampanya dahilinde olduğunda dosya masraflarını almadan kredi hizmeti sağlıyor. Fakat hayat sigortası kesilen krediniz yapacağınız hukuki yollara başvurmanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz? İşte kredi çekerken yaptığınız ek masrafları geri alabileceksiniz.

HAYAT SİGORTASI GERİ ALINABİLİR?



Kredi sağlayan kişiye zorunlu tutulan hayat sigortası için çekilen miktar üzerinden geri ödeme alacağını bilen kişi sayısı sıfır denilebilecek kadar az. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak adına bankalara giderek hayat sigortası ödemeleri yapılması gerekiyor. Hayat sigortasını kabul etmeyenler ise kredi başvurusu onaylanmıyor.

hayat sigortası iadesi

HAYAT SİGORTASI NASIL İPTAL EDİLİR?

-E devlete TC kimlik ve şifre ile giriş yapılır.

-Arama butonuna “Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama” yazılarak karşınıza çıkan sekmeden kontroller sağlanır.

-Ekranda bulunan ayrıntılı bilgi kısmına basarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

-Açılan sayfa üzerinden POLİÇE DURUM kısmından 'yürürlükte' yazısını görenler ödemelerini geri alamıyor.

-Tekrardan arama moturuna girerek “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi” yazılarak arama yapılır ve ''yeni başvuru'' butonuna tıklanarak bilgiler girilir.

İADE İSTEĞİ

Kişinin şahsına ait mail adresine ve isim soyisim ile beraber çıkan sayfada iade isteğiniz yer alır. Hayat sigortası iade isteği için kullanılması gereken cümle

 (TARİH) tarihinde (BANKA ADI) bankasından çektiğim krediyle beraber şahsıma imza atılan (123456) poliçe numaralı ( SİGORTA ŞİRKETİNİN İSMİ) ait sigorta poliçesinin iptal ve tutarının (TRIBAN NUMARANIZ) İban numarasına yatırılmasını arz ederim”. şeklinde yazılarak gönderim sağlanır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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