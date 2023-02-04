Milyonlarca kişiye son dakika duyurusu! Bu belgeyi almak için 689 TL ödemek zorundasınız: Fiyat listesi ağızları açık bıraktı!

Yeni yıla girilmesiyle birlikte, 2023 için pasaport ücretleri arttığı için merak edilen detaylar araştırılmaktadır.
YAŞAM
04 Şubat 2023 - 23:45
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Pasaport ücretleri yeni yıla girilmesiyle birlikte sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki “10 yıllık pasaport ücreti ne kadar 2023? Pasaport ücretlerinde son duruma dair detaylar haberimizde...
YAŞAM
04 Şubat 2023 - 23:45
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2023 YILINDA 10 YILLIK PASAPORT ÜCRETLERİ VE GEREKLİ EVRAKLAR 2023 yılında pasaport almak isteyenlerin yüzünü güldüren haberlerden biri de pasaport ücretlerindeki değişiklikler oldu. Umuma mahsus pasaport için talep edilen evraklar çerçevesinde, 6 aya kadar olan pasaport ücreti 309,40 TL iken yeni yıl itibariyle 689,75 TL’ye yükselmiş durumda. Buna ek olarak 1 yıl için olan pasaport ücreti 452,30 TL iken yeni yıl itibariyle 1.008,31 TL’ye, 2 yıl için olan pasaport ücreti 738,40 TL iken yeni yıl itibariyle 1.646,12 TL’ye, 3 yıl için olan pasaport ücreti 1.049,00 TL iken yeni yıl itibariyle 2.338,54 TL’ye, 410 yıl için olan pasaport ücreti 1.478,30 TL iken yeni yıl itibariyle 3.295,57 TL’ye yükselmiş durumda. Kamuoyunda söz konusu pasaport ücretleri hakkında yapılan yorumlara bakıldığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vergi ya da cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veyahut yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisini kullanmadığı görülüyor. 2023 yılına girerken pasaport almak isteyen vatandaşların ücretler konusunda farklı seçenekleri olduğu biliniyor. Pasaport başvurularının hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle tüm evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekiyor.
2023 YILINDA 10 YILLIK PASAPORT ÜCRETLERİ VE GEREKLİ EVRAKLAR 2023 yılında pasaport almak isteyenlerin yüzünü güldüren haberlerden biri de pasaport ücretlerindeki değişiklikler oldu. Umuma mahsus pasaport için talep edilen evraklar çerçevesinde, 6 aya kadar olan pasaport ücreti 309,40 TL iken yeni yıl itibariyle 689,75 TL’ye yükselmiş durumda. Buna ek olarak 1 yıl için olan pasaport ücreti 452,30 TL iken yeni yıl itibariyle 1.008,31 TL’ye, 2 yıl için olan pasaport ücreti 738,40 TL iken yeni yıl itibariyle 1.646,12 TL’ye, 3 yıl için olan pasaport ücreti 1.049,00 TL iken yeni yıl itibariyle 2.338,54 TL’ye, 410 yıl için olan pasaport ücreti 1.478,30 TL iken yeni yıl itibariyle 3.295,57 TL’ye yükselmiş durumda. Kamuoyunda söz konusu pasaport ücretleri hakkında yapılan yorumlara bakıldığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vergi ya da cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veyahut yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisini kullanmadığı görülüyor. 2023 yılına girerken pasaport almak isteyen vatandaşların ücretler konusunda farklı seçenekleri olduğu biliniyor. Pasaport başvurularının hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle tüm evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekiyor.
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