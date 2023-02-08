Milyonlarca kişiye talih kuşu kondu: 3.250 TL koşulsuz şartsız hesapta!







Hangi banka ne kadar mevduat faiz oranı veriyor?

İNG Bank







Anadolu Bank

Enpara

Garanti BBVA

FİBA Banka

ODEABANK

Burgan Bank

CEPTETEB

Bankalar, faiz oranlarını artırıp vatandaşa daha çok kar payı veriyor. Böylece daha fazla müşteri kazanan bankalar, şubat ayının ilk haftasında güncel mevduat faiz oranlarını ilan etti. Gelen haberlere göre bir banka faizi yüzde 28 artırdı. Vatandaşlar 30 saniye içinde net karlarını 3 bin 248 lira 22 kuruşa çıkarabilir.E-Turuncu hesap ile yüzde 27,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.373,15 lira oluyor.Renkli Hesap ile yüzde 26,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.248,22 lira oluyor.Vadeli Hesap ile yüzde 25,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.123,29 lira oluyor.E-Vadeli Hesap ile yüzde 20,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 2.498,63 lira oluyor.Kiraz Hesap ile yüzde 25,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.123,29 lira oluyor.Oksijen Dinamik Hesap ile yüzde 25,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.123,29 lira oluyor.E-Mevduat ile yüzde 28,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.498,08 lira oluyor.Marifetli Hesap ile yüzde 25,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.123,29 lira oluyor.