Milyonlarca kişiye talih kuşu kondu: 3.250 TL koşulsuz şartsız hesapta!

Bankalar, faiz oranlarını artırıp vatandaşa daha çok kar payı veriyor. Böylece daha fazla müşteri kazanan bankalar, şubat ayının ilk haftasında güncel mevduat faiz oranlarını ilan etti. Gelen haberlere göre bir banka faizi yüzde 28 artırdı. Vatandaşlar 30 saniye içinde net karlarını 3 bin 248 lira 22 kuruşa çıkarabilir.
Hangi banka ne kadar mevduat faiz oranı veriyor?
İNG Bank
E-Turuncu hesap ile yüzde 27,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.373,15 lira oluyor.
Anadolu Bank
Renkli Hesap ile yüzde 26,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.248,22 lira oluyor.
Enpara
Vadeli Hesap ile yüzde 25,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.123,29 lira oluyor.
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap ile yüzde 20,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 2.498,63 lira oluyor.
FİBA Banka
Kiraz Hesap ile yüzde 25,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.123,29 lira oluyor.
ODEABANK
Oksijen Dinamik Hesap ile yüzde 25,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.123,29 lira oluyor.
Burgan Bank
E-Mevduat ile yüzde 28,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.498,08 lira oluyor.
CEPTETEB
Marifetli Hesap ile yüzde 25,00 faiz veriyor. Bu durumda net kazanç 3.123,29 lira oluyor.