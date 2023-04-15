Milyonlarca kişiye yardım piyangosu çıktı! Listede adınız soyadınız var mı hemen bakın: PTT 1900 TL yardım parasını hesap numaralarına yatıracak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni sosyal yardım ödemesi planı ile milyonlarca ihtiyaç sahibi aileye müjdeli haber geldi. Bu plan kapsamında, PTT aracılığıyla hesaplarına bin 900 Lira ödeme yapılacak olan aileler için başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru şartları da açıklandı. BAŞVURU ŞARTLARI
TBMM'den geçen sosyal yardım paketi ile Nisan ayı ödemelerinin yanı sıra, bayram öncesi yapılacak yeni bir ödeme fırsatı da sunuldu. Ailelerin başvuruları sonucunda hak kazanmaları durumunda bin 900 Lira ödeme yapılacak. Başvuru yapabilmek için hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor ve ödeme nafaka dahil en fazla bin 900 Lira olarak yapılacak. Ödemeler, PTT şubelerinden nüfus cüzdanı ibraz edilerek alınabileceği gibi belirtilen bir banka hesabından da alınabilir. Bu yardım ödemesi ile hükümet, vatandaşlarına ekonomik kriz döneminde destek olmaya devam ediyor.