Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Kredi kartı olanlar dikkat: Limitler tamamen değişti!

6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan ve 10 ili derinden sarsan büyük deprem felaketi sonrasında BDDK tarafından verilen kararlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki BDDK tarafından depremzede vatandaşlar için hangi kararlar verildi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BDDK DEPREM BÖLGESİ KARARLARIHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre BDDK tarafından verilen kararlar depremzede vatandaşlarla paylaşıldı. Deprem bölgesinde yaşayan depremzede vatandaşlar için yapılacak kredi vadelerindeki sürelerin kaldırılmasına ve ödemesiz dönemin bankalar tarafından kararlaştırılacağına karar verildi. Verilen karar depremin etkilediği yerlerde olan iş yerlerindeki kredi kartları ile yapılacak işlemlerdeki kredi kartı taksitlendirme sürelerinin bir kat artırılacağı, kredi kartı limitine bakılmadan asgari ödeme tutarı borcunun yüzde 20'sinin tahsis edileceği şeklinde belirlendi. Aynı zamanda kredi kartı limiti tespiti yapılırken bankalar tarafından depremzede vatandaşlar için sınırların yükseltilmesine, kart limitlerinin ilk sene ayık ortalama gelirinin 4 katı, ikinci ve diğer seneler için 8 katı aşmayacak şekilde belirlenmesine, aylık veya senelik ortalama gelirlerin tespit edilmemesi halinde kişilerin istediği kredi kartı limitlerinin 2 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkmasına karar verildi. Asgari ödemesi yapılmamış kredi kartlarının nakit kullanımı, mal ve hizmet alımı kapatılması, iptal ve borç tamamının ödenmesine kadar kart düzenlenmemesi ile ilgili kararların bankaların insiyatifinde olacağı, kart borçları ödenirse asgari tutarlar da dahil bankaların alacaklarını talep etmemesi ve ödemesiz dönemlerin başlanmasına imkan sağlanması belirlendi.
BDDK tarafından verilen bir diğer karar da kredi müşterilerinden alınacak kredi derecelendirme notları ve gelir belgelerinin bankaların insiyatifinde olacağı, kredi kullanımlarında denetime bağlı şirketlerin bankalardan gelecek bilgi ve belgelerle ilgili sürelerin deprem bölgesindeki şirketler için uzatılacağı öğrenildi. Depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlar için kredi sınırları ve kredi kartı taksit sınırları ile ilgili belirlenen esneklikler 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı. Telefon bankacılığı, kimlik doğrulama sürecindeki durumlarda önce PIN, güvenlik sorusu, müşteri bilgileri gibi bilgilerle kimlik doğrulama işlemleri yapılacak. Deprem bölgesinde bulunan vatandaşların kredi kartlarının bilgileri dışında kullanılmasının önüne geçebilmek amacıyla kredi kartı ile yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre istenmesine, daha sonra aynı şekilde yapılmasına karar verildi. Borsada işlemde olan bankaların 6 Şubat tarihinden 1 Ocak 2024 tarihine kadar hisse senetlerinin indirim olarak dikkate alınmamasına da karar verildi. Deprem bölgesinde bulunan vatandaşların işlemlerini yapmaları için ticari nitelikteki nakit kredilerdeki risk ağırlıkları 6 Şubat tarihinden 1 Ocak 2024 tarihine kadar kaldırılmasına karar verildi. Kamu bankaları depremzede vatandaşların bankacılık işlemlerini yapabilmesi için mobil şubelerini deprem bölgesine gönderdiği de öğrenildi. 6 ay içinde vadesi gelmesi beklenen borçların bugün itibariyle 6 ay sonrasına ertelenmesine ve depremzede vatandaşların borç ödemelerinde kolaylık sağlanmasına, ATM üzerinden yapılacak işlemlerde ücret alınmamasına karar verildi.