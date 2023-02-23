Milyonlarca kredi kartı kullanıcısı dikkat! Binlerce liranız geri ödenecek: Hemen bu işlemi yapın!

Kredi kartları son dönemin vazgeçilmezleri oldu. Neredeyse tüm vatandaşlarda bulunan kredi kartlarına aidat ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Zorunlu sanılan kart aidat ödemelerinin aslında zorunlu olunmadığı ortaya çıktı. Kart aidat ödemeleri geri alınabilecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde.
AİDAT ÖDEMELERİ GERİ ALINABİLECEK!Kredi kartlarına artan talepler ile birlikte kullanımlar son yıllarda artmış bulunmaktadır. Ödenmeyen borçlar ile icralık olan kişilerin sayısının da çok olduğu belirtildi.
Bankalar kredi kartı aidat ücretleri ödenmesini talep etmekteydi. Vatandaşlar arasında tartışılan bir konu olarak yer almıştır. Uzmanlar bu noktada açıklamada bulundu. Kart aidat ödemelerinin zorunlu olmadığı gerekirse geçmiş dönemlerde ödenen aidat ödemelerinin de talep edilerek geri alınabileceği açıklamasında bulundu. Özel ve kamu bankaları yıllardır açıklamalarında yıllık kart kullanma ücreti ödeme uyarısında bulunuyordu. Her bankada farklılık gösteren ücretler son dönemde oldukça artmış bulunmaktaydı. Vatandaşlar arasında ekonomik olarak sorun oluşturan bu durum araştırılmaya başlanmıştı. Uzmanlar ise vatandaşların sesine kulak verdi. Aidat ödeme zorunluluğunun her zaman için olmayacağını dile getirdi.Vatandaşların içini rahatlatan bir açıklama oldu. Tüketici hakları kanunda da kart aidat ücretlerinin zorunlu olmadığı belirtilmiştir. Sözleşmede aksi belirtilmediği taktirde ödeme talep edilemez sözleşmeye aykırı olan ödeme ise geri alınabilir açıklamasında bulunulmuştur. Ödenmiş aidatını geri almak isteyen vatandaşlar için 3 farklı yöntem sunulmuştur. - Kartınızın ait olduğu banka ile görüşebilirsiniz. -Tüketici Hakem Heyeti ile şahsen görüşerek aidat ücretinin geri alınması için başvuruda bulunabilirsiniz. -E-Devlet üzerinden iade talebi oluşturabilirsiniz. Arama kısmına TUBİS yazılarak talepte bulunabilirsiniz.