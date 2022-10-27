EĞİTİM
27 Ekim 2022 - 11:07

Milyonlarca KYK yükümlüsüne müjde! Meclis, KYK borç faizleri affetti..

KYK öğrenci kredilerinden faizin silinmesini öngören 7. madde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi.

EĞİTİM
27 Ekim 2022 - 11:07
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Milyonlarca KYK yükümlüsüne müjde! Meclis, KYK borç faizleri affetti..


5 milyonu aşkın kişinin borcu olan ve halen 3 milyona yakın öğrenci tarafından kabul edilen öğrenci kredilerinin düzenlenmesini içeren yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeye alındı. TBMM Genel Kurulu'nda, KYK ödeneğinin kaldırılmasına ilişkin teklifin 7. maddesi kabul edildi.

ÖĞRENCİLER SADECE ALDIKLARI KREDİ TUTARINI ÖDEYECEKLER

Meclis, KYK borç faizleri

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu içerisinde yapılan değişik ile birlikte öğrenci kredisi alanlar borçlarını aldığı miktar kadar ödeyecek. Kurumdan ayrılan ya da herhangi bir nedenle kurumdan ihraç edilenler, krediyi aldıkları sürece 2 yıl sonra başlamak üzere krediyi aylık olarak geri ödeyecekler.



Borçlu, mevcut borcunu ertelenme talep etmesi halinde SGK borçlunun çalışmadığını teyit ederse, kredi ilk yıl için sıfır olarak alınacak ve her borç için belirlenen tutara sonraki yıllarda yüzde 10 eklenecek. Ancak tüm yıl için TÜFE yüzde 10'un altında ise bu oran uygulanacaktır. Borçlu erteleme talebini sadece üç defaya kadar yapılabilecek.

Ödemenin askerlik hizmetinin yapıldığı zamana denk gelmesi halinde, kredi borcu borçlunun talebi üzerine eklenmeksizin askerlik süresinin sonuna kadar geri ödenir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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