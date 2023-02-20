GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 12:28

Milyonlarca liranın toplandığı Ahbap bakın depremde ne kadar harcamış! Haluk Levent tek tek açıkladı: O tarihe dikkat!

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 10 ili derinden sarsan büyük deprem felaketi sonrasında AHBAP derneği de ilk günden itibaren sahada yardımlarına devam ediyor. Peki AHBAP deprem sürecinde ne kadar harcama yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı!

GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 12:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Milyonlarca liranın toplandığı Ahbap bakın depremde ne kadar harcamış! Haluk Levent tek tek açıkladı: O tarihe dikkat!


Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında Haluk Levent sosyal medya hesabından ilk günden itibaren AHBAP derneğinin bütün çalışmaları ile ilgili paylaşımları insanlarla paylaştı. Peki Haluk Levent deprem bölgesi için maddi olarak hangi harcamaları yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AHBAP DERNEĞİ DEPREM BÖLGESİ YARDIMLARI

6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketinin 14. günü geride kalıyor. AHBAP Derneği depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde hem maddi hem ayni yardımlarını sürdürüyor. Derneğin başkanı Haluk Levent harcamalar ve yardımlarla ilgili süreçleri sosyal medya hesabından insanlarla paylaşmaya devam ediyor. 



Haluk Levent Deprem Bölgesi Açıklamaları

Haluk Levent 14 gün boyunca deprem bölgesinde 504 milyon TL harcandığını belirtti. Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat ve 28 Şubat tarihleri için Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapılacağını, bu denetimlerin 3 ayda bir sonraki dönemde de gerçekleşeceğini belirtti. Haluk Levent depremin ilk günlerinde bir toplantı gerçekleştirerek insanlarla ne kadar harcama planı yapıldığını ve ne kadar maddi yardım yapılacağını duyurmuştu. Haluk Levent yaptıkları toplantı sonrasında toplanan maddi yardımların 850 milyon TL'sini deprem bölgesi için konut anlamında ayıracaklarını söyledi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ