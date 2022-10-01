Milyonlarca memur ve emekli hakkında son karar verildi! Bankalar son teklifini sundu













POLİS MAAŞ PROMOSYONU TUTARI BELLİ OLDU

BANKA PROMOSYONLARI NASIL BELİRLENİYOR?

MEMUR PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca işçi ve emekli, sözleşmeli oldukları bankalardan maaşlarının yanı sıra özel haklar da almaktadır. Bu hem memurlar hem de emekliler için önemli bir haber. İşte detaylar...Emekliler ve memurlar Temmuz ayındaki artışın ardından milyonları en çok ilgilendiren konulardan banka kampanyaları listenin başında yer almaya devam ediyor. Eylül, emeklilik promosyon kampanyaları için bitti. Bankalar, Ekim ayında emeklilik reklam kampanyalarıyla ilgili yeni bir açıklama yayınlayacak. Öte yandan kamu bankalarının promosyonları Ekim ayında milyonların gündeminde.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Vakıfbank ile imzalanan banka maaşlarının yeni promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm çalışanlara aynı anda 27 bin lira nakden ödenmesine karar verildiğini duyurdu. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, müjdeli haberi Twitter hesabından duyurdu. İmamoğlu, "Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun." İfadelerine yer verdi.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni banka maaş promosyonuna göre tüm çalışanlara aynı anda nakden ve eşit olarak 27 bin lira ödenmesine karar verildiğini açıkladı. 2022 yılında memur maaşlarında Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren görüşmelerin yapıldığı ve maaş promosyonu değerlendirilmesi sürecinin başlatıldığı kaydedildi. Görüşme sonucunda protokolün revize edilerek şu açıklamalara yer verildi: "Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz."Promosyonlarını yenilemek isteyen devlet kurumları özellikle komiteler oluşturur. Komisyonun 2007/21 sayılı promosyon genelgesine göre; Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yöneticisi olarak, çalışan personelin en az yüzde 10'unun sendikalı olması, yetkili sendikadan bir üye ve merkez teşkilatının üst düzey yöneticisi olması halinde; Taşra teşkilatında, ilgili birimde görev yapanlar arasından, birimin bağlı olduğu amir tarafından seçilen bir üyeden oluşur. Üç kişilik komisyon, bankalardan gelen promosyon teklifine göre belirler. Kurulan komisyonlarca imzalanan protokolün süresi 2 yıldan az 5 yıldan uzun olamaz. Bazı devlet kurumları, yüksek bankaların promosyonu için mevcut sözleşmeyi feshederek bankalarla yeni teklifler için görüşmelere başlarken, diğerleri anlaşmaya vardı. Bazı kurumlarda sözleşmelerin iptali için komisyon kuruldu. Promosyonun iptal edilmesi durumunda tazminat maddesi uygulanmalıdır. Bu maddeye göre, sözleşmenin ilk yılında sözleşmenin bitiminden sonra promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yılın bitiminden sonra promosyonun %50'si iade edilir.İşte bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara verilecek olan yeni promosyonların miktarları: • Ticaret Bakanlığı: 20 bin TL • Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25 bin TL • Ankara Tarım İl Müdürlüğü 22 bin 100 TL • Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25 bin 500 TL • Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10 bin TL • Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 TL • Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 TL • Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 TL • Bingöl İl Özel İdaresi: 23 bin 805 TL • Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 yıl, 25 bin 250 TL • Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950 • Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19 bin 50 • Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin TL • Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 3 yıl, 37 bin 250 TL • Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19 bin 205 TL