Milyonlarca memurun cebi parayla dolacak! Temmuz 2023 zammında iki seçenek! Gözler o tarihe çevrildi







İL SENARYO YÜZDE 30 ZAM





İKİNCİ SENARYO YÜZDE 45 ZAM











Memurların 2023 Temmuz zammıyla ilgili olarak gündeme gelen yeni senaryolar arasında taban aylığın asgari ücret miktarına çekilmesi ve üzerine yüzde 30 zam yapılması, veya taban aylığa 3200 TL zam + yüzde 45 zam yapılması formülleri bulunmaktadır.İlk senaryoda, taban aylığı asgari ücret miktarına çekilerek memurların taban aylığı 12.000 TL'ye yükseltilecektir. Ardından yüzde 30 zam uygulanacak ve en düşük memur maaşı 22.100 TL'ye çıkacaktır.İkinci senaryoda ise taban aylığa 3200 TL zam yapılacak ve üzerine yüzde 45 zam uygulanacaktır. Bu şekilde en düşük memur maaşı 22 bin liranın üzerine çıkacaktır. Doğrudan yüzde 45 zamın memurlar için daha avantajlı olduğu düşünülmektedir. Bu senaryoda, daha yüksek bir zam oranıyla memur maaşlarının artması sağlanacaktır. Ancak, avantajlı olan senaryo her bir memurun kişisel tercihlerine ve finansal durumuna bağlı olarak değişebilir. Son kararı vermeden önce, memurların yaşam maliyetlerini, mevcut maaşlarını, ekonomik koşulları ve diğer faktörleri dikkate almaları önemlidir. Ayrıca, hükümetin belirlediği resmi zamlar ve görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak net rakamlar da değerlendirilmelidir.