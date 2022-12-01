Milyonlarca öğrenci 3 aylık toplu ödeme alacak! KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak?

Türkiye’deki milyonlarca üniversite öğrencisi geçtiğimiz haftalarda kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) burs ve kredi alabilmek için başvurularını gerçekleştirdi. E-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan gençler şimdi ise KYK burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. KYK, bazı öğrencilere geri ödemesiz burs sunarken bazı öğrencilere ise geri ödemeli kredi veriyor. Bu kapsamda en çok talep geri ödemesiz burslara oluyor.
KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?2022 – 2023 eğitim yılı için KYK burs başvuruları 26 Kasım’da sona erdi. Öğrenciler ekonomik zorluk çekerken KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılacak açıklama ile KYK sonuçları ilan edilecek.
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Bu ay içerisinde KYK sonuçlarının açıklanması ve ilk ödemenin ocak ayında 3 aylık toplu ödeme şeklinde verilmesi bekleniyor. 2021 yılında KYK burs başvuruları 10 Kasım tarihinde sona ermiş ve sonuçlar 15 Aralık’ta açıklanmıştı. Bu yıl başvuru tarihlerinin sarkması nedeniyle ay sonuna kadar sonuçların açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda bazı öğrenciler burs, bazı öğrenciler ise kredi alacaklar. KYK burs ödemeleri şu an aylık 850 TL olarak ödeniyor. Başvuru sonuçlarını takiben Ocak ayı itibarıyla öğrenciler TC kimlik numaralarının son hanesine göre burslarını alacaklar. Ocak ayında Ekim- Kasım – Aralık aylarının ödemelerinin de toplu bir şekilde yapılması bekleniyor.