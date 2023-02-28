Finans
28 Şubat 2023 - 18:45

Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu! Nisan ara tatili için tarih belli oldu: MEB duyurdu

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği o haber MEB'ten gelecek mi? Her sene Nisan'da yapılan ara tatil için bu sene değişiklik olacak mı sorusu gelmeye başladı. Yaşanan deprem sonrası bu konu hakkında değişiklik olacak mı? Bu sorunun cevabı haberimizde.

Finans
28 Şubat 2023 - 18:45
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Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu! Nisan ara tatili için tarih belli oldu: MEB duyurdu
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Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem büyük bir felakete sebep oldu. 13 Şubat'ta açılması beklenen okullar hakkında açıklamalar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakanın açıklamasının detayları yazımızın devamında.

öğrencilere tatil

MEB'DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI



Okulların tamamen kapanma tarihi 16 Haziran 2023 olarak açıklandı. Bakan tarafından deprem bölgesinde olan vatandaşlar için ayrı bir açıklama yapıldı. 2. Dönem için devam şartı aranmayacak. Öğrenciler istekleri olursa çevre illere nakil yapılacak. Aynı zamanda tüm öğretmenler şu an idari izinli sayılıyor.

Bakanlık tarafından ikinci ara tatilin zamanı 17-20 Nisan 2023 olarak açıklandı. Deprem sonrasında ara tatillerde veya yaz tatilinde tarih değişikliği olup olmayacağı henüz belli değil. Bakanlık tarafından resmi bir açıklama daha yapılmadı.

öğrencilere tatil

2023 RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ

- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı : 23 Nisan Pazar

- Emek ve Dayanışma Günü : 1 Mayıs Pazartesi

- Demokrasi Bayramı : 15 Temmuz Cumartesi

- Zafer Bayramı : 30 Ağustos Çarşamba

- Cumhuriyet Bayramı : 29 Ekim Pazar

- Yeni yıl : 1 Ocak 2023

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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