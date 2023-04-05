Milyonlarca öğrenci etkilenecek! MEB'den son dakika tatil kararı: Tarih değiştirildi







ARA TATİL NE ZAMAN?







Çok önemli bir duyuru ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, bu ay içerisinde okulların kapatılacağı açıklandı. İşte ayrıntılar... Öğrencilerin gündeminde yer alan önemli bir konu olan ara tatil tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, okulların ikinci ara tatiline ne zaman gireceği ve tatilin kaç gün süreceği belli oldu. Öğrencilerin takvimlerine işaret edebilecekleri bu tarihleri dikkatle not almaları faydalı olacaktır.Öğrencilerin merakla beklediği 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatil tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. Böylece 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek ve toplamda 1 hafta sürecek. Bu ara tatil kararı öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Uzun bir süredir derslerine ara vermeden çalışan öğrenciler, bu tatil fırsatını iyi değerlendirerek dinlenme ve kendilerini yenileme şansı bulacaklar. Aynı zamanda, Ramazan Bayramı tatili ile birleştirilmesi de öğrencilerin ve ailelerinin seyahat planlamalarını daha rahat yapmalarına olanak sağlayacak. Ayrıca, 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek. Öğrencilerin tatil planlarını yapması için verilen bilgiler doğrultusunda, öğrencilerin ikinci ara tatil tarihleri ve tatilin kaç gün olacağına ilişkin meraklarının giderilmiş olduğu belirtilmektedir.