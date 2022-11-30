Milyonlarca öğrenci faydalanacak! Bakan Özer açıkladı: MEB'den öğrencilere ücretsiz yemek!







OKUL ÖNCESİ İÇİN 400 BİN ÜCRETSİZ YEMEK











Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığın eğitime erişimlerini iyileştirmek için öğrencileri sosyal önlemlerle desteklenmesinin devam ettirildiği belirtildi. Açıklamada, şartlı eğitim desteğinden öğrenci burslarına, otobüslü eğitimden ücretsiz öğünlere, ücretsiz ders kitaplarından yardım malzemelerine kadar birçok projenin kararlılıkla uygulandığı aktarıldı.Açıklamada görüşüne yer verilen Bakan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili durumunda daha güçlendirilmesi adına yıllar içinde bir dizi sosyal önlem aldığını açıkladı.Öğrencilere ücretsiz yemeklerin bu kapsamda önemli bir destek programı olduğunu kaydeden Özer, şunları söyledi: Taşımalı eğitimden yararlanan 1 milyona yakın öğrenci ücretsiz öğle yemeklerinden yararlanıyor. Geçen yıl, okul öncesi eğitim için ücretsiz yiyecek dağıtma özel hedefiyle okul öncesi eğitime erişimi iyileştirmeye çalıştılar. Bu bağlamda bugüne kadar 400 bin okul öncesi çocuğa ücretsiz yemek dağıttık.” Bakan Özer, amaçlarının ücretsiz yemek programının kapsamını sürekli genişletmek olduğunu açıkladı. 2023 yılına kadar burada okul öncesi eğitime ağırlık verilerek bu sayının 2,5 milyona çıkacağını duyurdu.