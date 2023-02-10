Milyonlarca öğrenci için son dakika kararı: Bakan biraz önce duyurdu













İSTENEN İLE NAKİL ALINABİLECEK

E-SINAVLAR HAKKINDA ERTELEME KARARI

Kahramanmaraş'ı vuran ve çevredeki 10 ili etkileyen depremin ardından bölgedeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Okullarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Deprem bölgelerinde incelemelerine devam eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenmiş olan öğrenciler için sosyal medya hesaplarından bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, bu zorlu süreçte öğrenci, öğretmen ve aynı zamanda da velilerin de yanında olacaklarını da belirterek bu konuda depremden etkilenen 10 ildeki okullarda okuyan öğrencilerin dilerlerse diğer illerdeki okullara terfi ettirilebileceğini söyledi.Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı, tüm resmi/özel okullarda ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından deprem bölgelerinde öğrenimin daha verimli bir şekilde yürütülmesi için yeni bir düzenleme yapılacağını duyurdu. Bu bağlamda e-Okul sistemi ile etkilenen illerden, okul öncesi eğitimde dahil olmak üzere ilköğretim okullarından kayıtlı öğrencilerin nakil işlemleri il/ilçe milli kurulu koordinasyonunda okul yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. Türkiye genelindeki okullar doğal afetler nedeniyle okul değiştirebilir ve dilerseniz ikamet adresinizden bağımsız olarak okul değiştirebilirsiniz.Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması şu şekilde: Deprem bölgesi illerinde ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin Türkiye genelinde eğitime erişiminin yüksek olması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları ile ilgili yönetmelik kapsamında Türkiye genelindeki okullarda il/ilçe nakil kurulları tarafından mağduriyetsiz olarak desteklemektedir.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı açıklama içerisinde ayrıca, Türkiye genelinde 7-12 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan sürücü kursları ve elektronik sınavların da ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, Türkiye genelinde bölgesel afetler ve büyük şehirler nedeniyle 13 Şubat'a ertelendiği belirtilen yazıda, kalfalık ve ustalık ile ilgili sınavların ileri bir tarihte yapılmasına karar verildiği kaydedildi.