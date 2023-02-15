Milyonlarca öğrenci merakta! Okulların 71 ilde ne zaman açılacağı belli oldu: Bakan Özer'den 2. dönem açıklaması!

Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velileri okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Kahramanmaraş'ta Richter ölçeğine göre 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından 81 ilde eğitime ara verildi. Depremin olduğu illerde okuyan öğrenciler istedikleri illere yatay geçiş yapabilecekleri açıklandı.71 ilde okulların 20 Şubat'ta açılacağı açıklanırken, depremin vurduğu 10 ilde 1 Mart tarihi işaretlendi. Bu sırada "2023'te okullar ne zaman açılacak, hangi illerde 1 Mart'a kadar tatil var mı?" sorusu da yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan son dakika
açıklamasıyla okul tatili uzatıldı ve bu nedenle açılış tarihi değiştirildi. Yeni açıklamaya göre depremden etkilenen 71 il ve 10 ilde okulların açılış tarihleri farklı olacak.
BAKAN MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMA!
Malatya Acil Durum Koordinasyonunda bulunan Bakan Mahmut Özer, burada önemli açıklamalarda bulundu. Özer açıklamasında okulalrın ne zaman açılacağına dair bilgiler verdi. Bakan Özer, konuşmasında "İhbarı yapılan kamu binaları hizmete açıldı. Aileler dilerlerse çocuklarını farklı illerdeki okullara nakledebilirler. 10 ilden ücretsiz öğrenci alıp bırakacağız. Ona sıcak yemek verip geri getireceğiz. Hafta sonuna kadar 10 ilde tüm eğitim planlama çalışmalarını tamamlamış olacağız ve hangi ilçelerde okul açacağız." ifadelerini kullandı.
Depren felaketinden etkilenen 10 il için psikososyal destek çadırlarının kurulacağını söyleyen Bakan Özer, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada çok başarılı bir koordinasyona sahip. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor” dedi. Özer, depremden etkilenen 71 il ve 10 ilde alınan bazı kararları açıklarken merkez bölge dışındaki illerde anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar tüm kademelerde eğitim ve öğretimin 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibariyle başlayacağını söyledi. "Afet eğilimli bölgelerde durum farklı olacaktır. diyen Bakan özer, deprem bölgesindeki okullarda şimdilik 1 Mart tarihini dündüklerini ifade etti.
"EĞİTİM 1 MART'TA BAŞLAYACAK DEMİYORUZ!"
Bakan Özer konuyla ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'yi normalleştirmek için eğitimi normalleştirmemiz gerekiyor. Temel itici güç mutla derecede eğitimdir. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitime başlayacağımızı açıkladık. Depremimizin etkilediği illerde 24 okul yıkıldı, 83'ü Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığımız ile birlikte 20 Şubat'ta eğitime başlayacağımızı, tüm okul binalarımız için hasar tespit raporlarını yayınlayacağımızı duyurduk. Hedefimiz şubat ayı sonuna kadar tüm okullarda hasar tespitlerini tamamlamak. Bu nedenle deprem bölgesinde yer alan 0 ilde 1 Mart tarihine kadar eğitime ara verdiğimizi duyurduk. 1 Mart günü okullar açılacak demedik. Durum değerlendirilecek. 1 Mart'ı da erteleyebiliriz. Ama bakanlık olarak amacımız tüm önlemleri, tüm çalışmaları, tüm planlarımızı 1 Mart'ta başlayacakmış gibi sonuçlandırmak. Yine biz bakanlık olarak il değerlendirmesi yapmayacağız. Bölge ve okul düzeyinde değerlendirmeler yapacağız. Mart ayının 1'ne kadar tüm boşluklarımızı dolduracağız ve 1 Mart'a kadar 10 ilde eğitimin nasıl devam edeceğini daha detaylı anlatacağız." Bakan Özer, hasar tespit raporu gelene kadar tüm okulların okula başlamayacağına vurgu yaparak, "Amacımız okula başlamak olmasa da çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula başlamasını sağlamak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Bu süreçlerin bir hafta içerisinde tamamlanıp, aldığımız kararları tüm illerimizle paylaşacağız” dedi. Bu nedenle, depremden etkilenen illerdeki tüm okullar 1 Mart'ta açılmayacak. Bakanlık, hangi ilçede okul veya okulların açılacağını o ildeki okulların verdiği zarar, öğrenci sayıları ve diğer gelişmeleri dikkate alarak ilan edecek.
"2. DÖNEM" 10 ŞEHİRDE DEVAM ETMEK ZORUNLU OLMAYACAK
Bakan Özer, “Deprem bölgelerinde bulunan okullarda, Dönem boyunca hiçbir düzeyde devam zorunluluğu olmayacaktır. İsteyen tüm öğrenciler çevre illerdeki okullara nakledilecek. Türkiye'deki ve özellikle bölgedeki tüm öğretmenlerimiz şu anda idari izinli. Öğrenim ücreti ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde görev yapan tüm hocalarımıza ve kilit öğretim üyelerimize harç ödeyeceğiz” dedi.