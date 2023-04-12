Milyonlarca öğrenciye dikkat! MEB'den ara tatil kararı: İlkokul, ortaokul, lisede geçerli olacak!













Şırnak Silopi Kaymakamlığı sosyal medyadan ara tatil ile ilgili duyuru yaptı. İşte detaylar... Şırnak Silopi Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla ilçe genelinde yoğun sağanak yağmur nedeniyle eğitime 12 Nisan 2023 tarihinde 1 gün ara verileceğini duyurdu. Bu karar tüm okul kademelerini kapsayacak şekilde alınmıştır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır.Sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ile birlikte Şırnak'ın Silopi ilçesinde eğitime ara verilmesi kararı alındı. Yoğun yağmur nedeniyle okulların tatil edilmesi, öğrencilerin ve velilerin güvenliği açısından önemli bir karar olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerinin idari izinli sayılması da sağlık ve güvenlik açısından önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte eğitim ve çalışma hayatının yeniden başlaması beklenmektedir. Böyle durumlarda alınan tedbirlerle birlikte toplumun sağlığı ve güvenliği korunarak olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır.