Milyonlarca öğrenciye duyuruldu! 2023 YKS başvuru ücreti belli oldu: Sadece bu bankalar alacak!







ÖSYM SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİ







Üniversite heyecanı yaşayan adaylar merakla YKS tarihlerini ve ücretlerini araştırıyor. Peki bu sene ÖSYM sınav ücretleri ne kadar oldu? Hangi tarihlerde yatacak? Hangi bankalara yatırılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre YKS 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Verilen karara göre deprem felaketi yaşayan illerde bulunan ve başka şehirlere giden adaylardan ücret alınmayacak. 17 Haziran tarihinde TYT, 18 Haziran tarihinde AYT sınavı uygulanacak. 18 Haziran günü öğleden sonra ise YDT yapılacak. Her bir oturum için sınav ücreti ise bu sene 115 TL olacak.Sınav başvuru ücretleri Akbank bütün şube ve ATM ve mobil uygulama, Albaraka Türk Katılım Bankası bütün şube, ATM ve mobil uygulama; Finansbank bütün şube, ATM ve mobil uygulama; Kuveyt Türk Katılım Bankası bütün şube, ATM ve mobil uygulama; Halkbank bütün şube, ATM ve mobil uygulama, ING Bank bütün şube ve mobil uygulama, İş Bankası bütün şube, ATM ve mobil uygulama, Vakıf Katılım Bankası bütün şube ve ATM, Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden yatırılacak. Başvuru ücretleri KKTC şubeleri hariç olacak. Ziraat Bankası ATM ve şubelerinden sınav ücreti yatırılmayacak. Kartlı ödeme yapmak isteyen adaylar https://odeme.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ücretlerini yatırabilecek. Başvurular 8 Mart tarihinden itibaren başlayacak ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabilecek. Sınav ile ilgili bütün detaylar 2023 YKS Kılavuz üzerinde adaylarla paylaşılacak. Bütün adayların kılavuzu dikkatli şekilde okuması gerekmektedir.