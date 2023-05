MİLYONLARCA ÖĞRENCİ İÇİN İNDİRİMLLİ İPHONE FIRSATI







Milyonlarca öğrenciye indirimli İphone alma fırsatı! ÖTV'siz fiyatlar yüzleri güldürecek! Meğer fiyatlar yarı yarıya düşüyormuş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaadi olarak öğrencilere, cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi ödememe imkanı sağladı. Bu açıklama sonrasında vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları da merak konusu oldu. İşte güncel ÖTV'siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyat listesi... İşte detaylar...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaatleri kapsamında gençlere müjde vererek vergisiz iPhone fırsatı sundu. Artık yükseköğrenimde okuyan öğrenciler, bir defaya mahsus olarak telefon, bilgisayar ve tablet gibi alımlarda vergiden muaf olacaklar. Peki, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatları ne kadar olacak ve kimler bundan yararlanabilecek? İşte 2023 yılı için geçerli iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatları... İşte diğer ayrıntılar...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olarak cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti ve aylık 10 GB ücretsiz internet sağlanacağını belirtti. iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 40 bin lira olup vergilerle birlikte fiyatı 19 bin 650 TL gibi yüksek rakamlara ulaşıyor. Öğrencilere vergisiz iPhone fırsatı sunulacak ve fiyatlar şu şekildedir: iPhone 14 128 GB / 8.757 TL, iPhone 14 256 GB / 9.492 TL, iPhone 14 512 GB / 11.017 TL, iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL, iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL, iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL, iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL. Bu fiyatlara yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklenmektedir.