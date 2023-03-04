Milyonlarca öğrenciye MEB'den duyuru! Bugünden itibaren başlatıldı







EĞİTİM KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK







6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm ülkedeki okul açılışlarını ertelemiş ancak deprem bölgesindeki okulların daha geç açılmasına karar verdiklerini açıklamıştı. Peki 1 Mart tarihinde hangi illerde eğitim öğretim başladı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ancak 11 ili derinden etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı okul açılışlarını ertelemiş ve bu sene yarıyıl tatili 1 ay olarak yapılmıştı. Ülkedeki diğer okullar başlarken 10 ildeki okulların açılması ertelenmiş ve 1 Mart tarihine karar verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DYK, EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazan öğretmenler deprem bölgesinde görev yapabilecekler. Öğretmenlerin görevleri gönüllülük esasına dayalı olacak.DYK noktaları ile ilgili konum bilgileri dhgm.meb.gov.tr/dyk adresi üzerinden öğretmenlerle paylaşılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 10 ilde eğitim başlamasa da 416 psikososyal destek çadırı kurulduğunu ve 10 ilde 8 ve 12. sınıf öğrencileri için ihtiyaç duyulan ders kitaplarının yeniden bastırıldığını ve 11 milyon 820 bin 918 yardımcı kaynağın da 1 Mart tarihinde sınava hazırlanan öğrencilere ulaşılacağını belirtti. Mahmut Özer açıklamalarına şu şekilde devam etti; 'En zor günde canla başla çalışmaya devam eden öğretmenlerimizle birlikte deprem bölgesindeki illerde eğitime devam edebilmek, çocukların psikolojik ve akademik anlamda desteklenmesini sağlayabilmek için bütün imkanlarımızı kullanıyor. Hafta içinde deprem bölgesi olan 10 ilde ve 393 adreste bütün 8 ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları başlıyor. 1 Mart Çarşamba günü de depremden etkilenen 10 ilde 510 DYK eğitim noktası kursları başlıyor.'