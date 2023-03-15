Milyonlarca öğrenciye MEB'den son dakika! Karar resmen çıktı: Bu sene ilk kez yapılacak!

















Önemli Uyarı!

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem yüzünden olağanüstü hal ilan edilen 10 ildeki kayıtlı öğrencilerin diğer illerde Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girebilmeleri için özel bir düzenleme yaptı. Bu düzenleme, yalnızca deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kayıtlı öğrenciler için geçerli. Diğer tüm öğrenciler normal yönetmelikler uyarınca kendi illerinde sınava girmek zorunda.Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sınavı için özel bir düzenleme yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen on ildeki kayıtlı öğrencilerin diğer illerde sınava girmelerine izin verileceğini duyurdu. Bakan Özer, bu kararın sadece depremzedelerin yararı için alındığını ve geçici bir tedbir olduğunu vurguladı. LGS sınavı 4 Haziran'da deprem bölgesindeki iller de dâhil olmak üzere ülke genelinde yapılacak. Sonuçlar ise 26 Haziran'da açıklanacak.Bakan Özer yaptığı açıklamada; "Depremden etkilenen öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları anlıyor ve onlara destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Bu karar, onların LGS sınavına mümkün olan en iyi koşullar altında girebilmelerini sağlamaya yönelik küçük ama önemli bir adımdır."dedi.