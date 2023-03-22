Milyonlarca öğrenciye müjde! MEB'den ücretsiz tablet alabilirsiniz: Anne babalar hemen bunu yapmalısınız!







Deprem Etkilenen Öğrencilere Ücretsiz Tablet







Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere ücretsiz tablet dağıtacağını açıkladı. Bu karar, öğrencilere ders çalışmak ve sınavlara hazırlanmak için daha rahat bir ortam sağlamak amacıyla alındı. Önümüzdeki günlerde öğrencilere toplam 10.000 tablet dağıtılacak.Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük kayıplara ve yasa neden oldu. Depremden etkilenen öğrenciler yaralarını sarmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Selçuk Bayraktar, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde öğrencilere 10.000 tablet dağıtılacağını açıkladı. Tabletler önümüzdeki günlerde öğrencilere ulaştırılacak. Bu sayede öğrenciler, sınavlarına rahat çalışabilecek. Bu dağıtım depremde yakınlarını kaybeden öğrenciler için... Milli Eğitim Bakanlığı tabletleri Pazartesi gününden itibaren dağıtmaya başlayacak.