YAŞAM
14 Mart 2023 - 15:30

Milyonlarca öğrenciye para iadesi yapılacak! Bakanlık tek tek ödeyecek: Bunu yaparak hemen alın!

Yaşanan deprem felaketi sonrasında üniversitelere uzaktan eğitim kararı verilmesi yurtların da boşaltılmasına sebep oldu. Peki öğrenciler yurt paralarını geri alabilecek mi? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
14 Mart 2023 - 15:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Milyonlarca öğrenciye para iadesi yapılacak! Bakanlık tek tek ödeyecek: Bunu yaparak hemen alın!


6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi sonrasında devlet yurtlarına depremzede vatandaşlar yerleştirildi. Peki yurtları boşaltan üniversite öğrencilerinin ücret iadeleri ne zaman olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE YURT PARALARI İADE EDİLECEK

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında bütün ülkedeki üniversitelerin bahar döneminde uzaktan eğitime geçmesine karar verildi. Yurtlarda kalan öğrenciler yurtlarını boşaltmak zorunda kaldı ancak Şubat ayı için yurt taksitlerini ödediler. 



Yurt Paraları İade Ediliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda KYK yurtlarında kalan ve 20 Şubat gününe kadar ödenmiş yurt ücretleri iade edilecek, yurtlarda kalmaya devam eden öğrenciler yurt paralarını ödeyecek ancak depremden etkilenen öğrencilerden ücret alınmayacak. Üniversitelerin tamamen uzaktan eğitime geçmesi birçok öğrenci ve eğitimci tarafından eleştirilirken Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama öğrencilerin az da olsa yüzünü güldürdü. Yurt ücretleri öğrencilere iade edilecek. Ödemeler, taksitlerin ödendiği hesaba direkt olarak geçecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ