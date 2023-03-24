Milyonlarca öğrenciyi bayram ettiren haber! İlkokul, ortaokul, liselileri kapsıyor: Sadece 24 gün kaldı!

Öğrenciler tatili beklerken sonunda müjdeli haberler peş peşe gelmeye başladı. Okulun kapanacağı tarihler belli oldu! Tatile az kala öğrenciler merakla tarihleri araştırıyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÖĞRENCİLERE MÜJDELİ HABERÖğrenciler tatili dört gözle beklerken ara tatil tarihleri sonunda belli oldu.
İzmir, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Antalya ve ülkenin diğer illerinde 17 Nisan tarihinde ikinci ara tatil başlıyor ve 20 Nisan günü tatil sona eriyor. Ara tatilin değişmesi ile ilgili iddialar olsa da henüz tarih değişimi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.