EĞİTİM
24 Mart 2023 - 22:25

Milyonlarca öğrenciyi bayram ettiren haber! İlkokul, ortaokul, liselileri kapsıyor: Sadece 24 gün kaldı!

Öğrenciler tatil haberlerini dört gözle beklerken o müjdeli haber sonunda geldi! Peki okullar ne zaman kapanıyor? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
24 Mart 2023 - 22:25
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Milyonlarca öğrenciyi bayram ettiren haber! İlkokul, ortaokul, liselileri kapsıyor: Sadece 24 gün kaldı!
TAKİP ETTAKİP ET


Öğrenciler tatili beklerken sonunda müjdeli haberler peş peşe gelmeye başladı. Okulun kapanacağı tarihler belli oldu! Tatile az kala öğrenciler merakla tarihleri araştırıyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE MÜJDELİ HABER

Öğrenciler tatili dört gözle beklerken ara tatil tarihleri sonunda belli oldu. 



Ara Tatil Tarihleri Belli Oldu

İzmir, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Antalya ve ülkenin diğer illerinde 17 Nisan tarihinde ikinci ara tatil başlıyor ve 20 Nisan günü tatil sona eriyor. Ara tatilin değişmesi ile ilgili iddialar olsa da henüz tarih değişimi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ