Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren destek paketi resmen duyruldu! Öğrencisi olan herkese geri ödemesiz aylık 2 bin 300 TL ödeme için Bakanlık hareket geçti! İşte şartlar













Sosyal Ve Ekonomi Destek Yardımı Nedir?

Kimler Faydalanabilir?

Ekonomik Destek Hizmeti Ne Şekilde Yapılır?

Sosyal ve Ekonomi Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

Milyonları aşkın öğrenci yakında okula başlayacak. Okula sürmekte olan çocukların ihtiyacının karşılanabilmesi için ödemelerin devlet tarafından yapılacağı açıklandı. İşte detaylar... Pek çok kişi Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ne zaman uygulanacağını ve başvuruların nereye yapılacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların temel ihtiyaçlarını ve okullaşma giderlerini karşılamak için ihtiyacı olan ailelere sosyal ve ekonomik destek (SED) hizmeti vermektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çocuklarının eğitim ve ihtiyaçlarını karşılayabilen ailelere hibe verilecek. Bakan Derya Yanık, ekonomik ve sosyal destek hizmetleri kapsamında ödemelerin yapılacağını duyurdu.Bakan Yanık yapmış olduğu açıklamalarda, SED’den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328.311.460 TL yatırdık" ifadelerine yer verdi.E-Devlet aracılığıyla yapılmış olan açıklamadaysa şunlar yer aldı: “Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli geliri bulunmayan ailelerin çocukları ekonomi destek hizmetinden yararlandırılmaktadır. Sosyal ve ekonomi destek hizmeti için yapılan başvurulara yapılan araştırma inceleme ve değerlendirme sonucunda karar verilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmeyi okuduktan sonra başvuru için karar veriniz. İsterseniz ikamet ettiğiniz ilde size en yakın sosyal hizmet merkezine dilekçeyle veya şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.”Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetlerinden yararlanma şartları: • Sosyal hizmet tesislerinde bakım kararları alınarak bakılmakta ve bakımları yapılırsa ailelerine veya sevdiklerine emanet edilebilecek çocuklar. • Sahipsiz ekonomik korumaya ihtiyaç duyacak ve çocuklar karar vermeksizin sosyal ve ekonomik destek hizmetleri alarak aileleri veya sevdikleri tarafından bakılabilecek çocuklar. • Bakımın tespiti, istihdamın ve çıraklığın veya eğitimin devamı sırasında yaş haddini doldurarak sosyal hizmet veya koruyucu aile kurumundan ayrılan veya iş ve kariyer sahibi olamayacak ve yoksulluğa düşecek gençler bakımlı değilse. • Doğal afetler, hastalıklar, beklenmedik kazalara uğrayan ve bir müddet kendi ve aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve ameliyat veya ölüm gerektiren hayatı tehdit eden bir durumu olan çocuklar. • Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen ve inceleme sonucunda uygun görülen başvurular desteklenecektir.Ekonomik yardım, süreli ve geçici olarak sağlanır. Geçici ekonomik yardım yılda bir defa olmak suretiyle yılda iki defaya kadar ödenir. Sürelide belirtilen süre boyunca aylık olarak yinelenen ekonomik yardım sağlanır.Başvurular, il genel müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezlerine dilekçe ile birlikte veya e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilir. • Dilekçe • TC kimlik numara beyanı, • Gerekirse sağlık kontrolü, öğrenci belgesi • İş-kur başvurusunda bulunduğunuzu ve zorunlu mesleki kurslar aldığınızı kanıtlayan belgeler. Meslekler, diğer bilgi ve belgeleri sahip olmak için başka aramalar da yapabilir.