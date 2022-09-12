EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 11:20

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren destek paketi resmen duyruldu! Öğrencisi olan herkese geri ödemesiz aylık 2 bin 300 TL ödeme için Bakanlık hareket geçti! İşte şartlar

Milyonları aşkın öğrenci yakında okula başlayacak. Okula devam eden çocukların ihtiyacının karşılanabilmesi için ödemelerin devlet tarafından yapılacağı açıklandı. Destek talepleri e-devlet üzerinden yapılacak. Peki başvuru şartları nelerdir? Kimler yararlanır? İşte detaylar...

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 11:20
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren destek paketi resmen duyruldu! Öğrencisi olan herkese geri ödemesiz aylık 2 bin 300 TL ödeme için Bakanlık hareket geçti! İşte şartlar


Milyonları aşkın öğrenci yakında okula başlayacak. Okula sürmekte olan çocukların ihtiyacının karşılanabilmesi için ödemelerin devlet tarafından yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Pek çok kişi Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ne zaman uygulanacağını ve başvuruların nereye yapılacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların temel ihtiyaçlarını ve okullaşma giderlerini karşılamak için ihtiyacı olan ailelere sosyal ve ekonomik destek (SED) hizmeti vermektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çocuklarının eğitim ve ihtiyaçlarını karşılayabilen ailelere hibe verilecek. Bakan Derya Yanık, ekonomik ve sosyal destek hizmetleri kapsamında ödemelerin yapılacağını duyurdu.



Bakan Yanık yapmış olduğu açıklamalarda, SED’den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328.311.460 TL yatırdık" ifadelerine yer verdi.

Sosyal Ve Ekonomi Destek Yardımı Nedir?

E-Devlet aracılığıyla yapılmış olan açıklamadaysa şunlar yer aldı: “Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli geliri bulunmayan ailelerin çocukları ekonomi destek hizmetinden yararlandırılmaktadır. Sosyal ve ekonomi destek hizmeti için yapılan başvurulara yapılan araştırma inceleme ve değerlendirme sonucunda karar verilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmeyi okuduktan sonra başvuru için karar veriniz. İsterseniz ikamet ettiğiniz ilde size en yakın sosyal hizmet merkezine dilekçeyle veya şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.”

Kimler Faydalanabilir?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetlerinden yararlanma şartları:

• Sosyal hizmet tesislerinde bakım kararları alınarak bakılmakta ve bakımları yapılırsa ailelerine veya sevdiklerine emanet edilebilecek çocuklar.

• Sahipsiz ekonomik korumaya ihtiyaç duyacak ve çocuklar karar vermeksizin sosyal ve ekonomik destek hizmetleri alarak aileleri veya sevdikleri tarafından bakılabilecek çocuklar.

• Bakımın tespiti, istihdamın ve çıraklığın veya eğitimin devamı sırasında yaş haddini doldurarak sosyal hizmet veya koruyucu aile kurumundan ayrılan veya iş ve kariyer sahibi olamayacak ve yoksulluğa düşecek gençler bakımlı değilse.

• Doğal afetler, hastalıklar, beklenmedik kazalara uğrayan ve bir müddet kendi ve aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve ameliyat veya ölüm gerektiren hayatı tehdit eden bir durumu olan çocuklar.

• Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen ve inceleme sonucunda uygun görülen başvurular desteklenecektir.

Ekonomik Destek Hizmeti Ne Şekilde Yapılır?

Ekonomik yardım, süreli ve geçici olarak sağlanır. Geçici ekonomik yardım yılda bir defa olmak suretiyle yılda iki defaya kadar ödenir. Sürelide belirtilen süre boyunca aylık olarak yinelenen ekonomik yardım sağlanır.

Sosyal ve Ekonomi Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular, il genel müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezlerine dilekçe ile birlikte veya e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilir.

• Dilekçe

• TC kimlik numara beyanı,

• Gerekirse sağlık kontrolü, öğrenci belgesi

• İş-kur başvurusunda bulunduğunuzu ve zorunlu mesleki kurslar aldığınızı kanıtlayan belgeler. Meslekler, diğer bilgi ve belgeleri sahip olmak için başka aramalar da yapabilir.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında ödeniyor! İhtiyaç sahipleri işte o ödemenin şartları ve detaylar
Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında ödeniyor! İhtiyaç sahipleri işte o ödemenin şartları ve detaylar
Promosyon için acele etmeyin! O tarihten sonra zamlanacak! Ödemeler 10 bin TL'nin üzerine çıkacak
Promosyon için acele etmeyin! O tarihten sonra zamlanacak! Ödemeler 10 bin TL'nin üzerine çıkacak
Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti
Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti
Okulla dönüş masraflarını devletten alabileceksiniz! Yaptığınız harcamaları mutlaka kaydedin!
Okulla dönüş masraflarını devletten alabileceksiniz! Yaptığınız harcamaları mutlaka kaydedin!
Dünya markası CANiK, eş zamanlı katıldığı fuarlarda önemli anlaşmalara imza attı
Dünya markası CANiK, eş zamanlı katıldığı fuarlarda önemli anlaşmalara imza attı
Elinde dolar olana uzman isim İslam Memiş'den uyarı! Bu iki tarihe dikkat edin, 'Yanılıyorlar' dedi ve gerçek rakamları açıkladı
Elinde dolar olana uzman isim İslam Memiş'den uyarı! Bu iki tarihe dikkat edin, 'Yanılıyorlar' dedi ve gerçek rakamları açıkladı
Son Haberler
Sözleşmeli personeller dikkat! Kadro için geri sayım başladı! Tam 600 bin kişiyi kapsayan düzenleme için o tarihte çalışmalar başlıyor
Sözleşmeli personeller dikkat! Kadro için geri sayım başladı! Tam...
Güneş Enerjisi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Güneş Enerjisi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Ehliyet sahipleri dikkat! Bakanlık son tarih için uyardı! 31 Aralık 2022'den önce bunu yapmayana cezası var! Eskisi artık geçersiz olacak
Ehliyet sahipleri dikkat! Bakanlık son tarih için uyardı! 31 Aralık...
EYT için düğmeye basıldı, çalışmalar hızlandı! O tarihten itibaren başlıyor! Emeklilik işlemleri HİTAP'dan yapılacak
EYT için düğmeye basıldı, çalışmalar hızlandı! O tarihten itibaren...
Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında ödeniyor! İhtiyaç sahipleri işte o ödemenin şartları ve detaylar
Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında...
Bakanlık ödenecek desteği açıkladı Bu yıl için tam 1325 TL ödeme yapılacak! Ödemeler yarın başlıyor, hesaplarınızı kontrol edin!
Bakanlık ödenecek desteği açıkladı Bu yıl için tam 1325 TL ödeme...
Dünyaca ünlü mimar, Mimar Sinan’ın eserlerine hayran kaldı
Dünyaca ünlü mimar, Mimar Sinan’ın eserlerine hayran kaldı
Promosyon için acele etmeyin! O tarihten sonra zamlanacak! Ödemeler 10 bin TL'nin üzerine çıkacak
Promosyon için acele etmeyin! O tarihten sonra zamlanacak! Ödemeler...
Nazilli’de ilginç soruşturma
Nazilli’de ilginç soruşturma
Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti
Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti
'Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor'
'Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor'
'Taş Medreseli Ülkücüler' 42 yıl sonra Denizli’de buluştu
'Taş Medreseli Ülkücüler' 42 yıl sonra Denizli’de buluştu
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak mı? Bakan Koca'dan merak edilen konu için açıklama
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak...
Artvin’de çıkan yangında 3 ev yandı, 14 büyükbaş hayvan telef oldu
Artvin’de çıkan yangında 3 ev yandı, 14 büyükbaş hayvan telef...