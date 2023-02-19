Milyonlarca öğretmene duyuruldu! MEB'den flaş açıklama geldi: Karar o tarihte açıklanacak!







MAHMUT ÖZER'DEN ÖĞRETMENLERE KARAR







Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında 10 ilde yıkımlar yaşanırken Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personel izin talepleri sunulmaya başlandı. Depremzede olan öğretmenlere tayin hakkı verildi. Deprem bölgesindeki öğretmenlere tayin hakkı var mı? İşte detaylar..."Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personelimizin izin talepleri konusunda gereken kolaylık sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. MEB, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personellere izin verildi.