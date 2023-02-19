Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında 10 ilde yıkımlar yaşanırken Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personel izin talepleri sunulmaya başlandı. Depremzede olan öğretmenlere tayin hakkı verildi. Deprem bölgesindeki öğretmenlere tayin hakkı var mı? İşte detaylar...
EĞİTİM
19 Şubat 2023 - 07:45
Milyonlarca öğretmene duyuruldu! MEB'den flaş açıklama geldi: Karar o tarihte açıklanacak!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere önemli karar geldi. Mahmut Özer, deprem bölgesinde ki illerde diğer illere tayin taleplerinin bulunacağı bilgisi verildi. İşte MEB'den flaş açıklama geldi.
EĞİTİM
19 Şubat 2023 - 07:45