Milyonlarca öğretmene güzel haber! Uzman öğretmenlik başvuruları için o tarihe dikkat çekildi! Başvuru şartları belli oldu

BAŞVURU DETAYLARI PAYLAŞILDI











Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavlarına başvurmak isteyen adaylar için bazı şartlar ve süreçler bulunmaktadır. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adayların bu internet sitesine girerek başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde adaylardan gerekli belgelerin ve bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulması beklenmektedir. Uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavlarına başvuruda bulunmak için belirli şartları sağlamak gerekmektedir. Bu şartlar arasında, adayların en az beş yıl sürekli hizmet süresine sahip olmaları, ilgili alanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmaları, pedagojik formasyon eğitimi almış olmaları gibi kriterler yer almaktadır. Her bir sınav için farklı şartlar geçerli olabilir, bu nedenle adayların ilgili duyuruyu dikkatlice incelemeleri önemlidir.Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları için başvuru sürecinin 30 Mayıs 2023 tarihinde başladığını duyurdu. Başvurular 09 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Uzman öğretmenlik unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır: Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunmak, Öğretmen olarak görev yapmak, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, En az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak. Başöğretmenlik unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde ise şu şartlar aranmaktadır: Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunmak, Uzman öğretmen olarak görev yapmak, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, En az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak. Başvuru sürecinde belirtilen tarihleri ve şartları dikkate almak önemlidir. Başvuruların zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Başarılı adaylar, yazılı sınavlarda 70 ve üzeri puan alarak uzman veya başöğretmen unvanını elde edebilirler.