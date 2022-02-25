Milyonlarca savaş karşıtı Rusya'ya savaşı durdurma çağrısı yaptı!

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesi sonrasında çıkan savaş, dünyanın dört bir yanından protesto edildi. Milyonlarca savaş karşıtı insanlar sokaklara çıkarak Rusya'nın savaşı durdurmasını istedi.
Ukrayna'yı işgal etmek için saldırı başlatan Putin yönetimini protesto etmek için St. Petersburg kenti meydanında toplanan savaş karşıtları Rusya'nın biran önce Ukrayna'dan çekilmesine yönelik eylem düzenledi.
Göstericiler protestoları sırasında Rus güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalırken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Başkent Moskova'da da düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde eylemcilerin polis müdahalesiyle karşılaştığı ve bir çoğunun da gözaltına alındığı bildirildi. Diğer taraftan Rusya İçişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak başkentte protesto gösterilerinin yasaklandığını duyurdu.
Ukrayna'yı işgal etmek için saldırı başlatan Putin yönetimini protesto etmek için St. Petersburg kenti meydanında toplanan savaş karşıtları Rusya'nın biran önce Ukrayna'dan çekilmesine yönelik eylem düzenledi.
Göstericiler protestoları sırasında Rus güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalırken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Başkent Moskova'da da düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde eylemcilerin polis müdahalesiyle karşılaştığı ve bir çoğunun da gözaltına alındığı bildirildi. Diğer taraftan Rusya İçişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak başkentte protesto gösterilerinin yasaklandığını duyurdu.