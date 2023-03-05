Milyonlarca üniversite öğrencisine duyuruldu! Artık o ücretler alınmayacak

YÖK Başkanı Erol Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin lehine yeni bir karara varıldığını duyurdu. 'OHAL Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' y Resmi Gazete'de yayınlandı.
"KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ ALINMAYACAK"
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yönetmelikle ilgili şunları söyledi: "Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimize bu kolaylığı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"