Milyonlarca üniversite öğrencisine duyuruldu! Artık o ücretler alınmayacak







"KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ ALINMAYACAK"







ÖĞRENCİYE GERİ ÖDEME YAPILACAK

YÖK Başkanı Erol Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin lehine yeni bir karara varıldığını duyurdu. 'OHAL Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' y Resmi Gazete'de yayınlandı.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yönetmelikle ilgili şunları söyledi: "Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimize bu kolaylığı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"YÖK Başkanı Özvar, katkı payı ve öğrenim ücreti veren öğrencilerin paralarının geri verileceğini açıkladı.