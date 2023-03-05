EĞİTİM
05 Mart 2023 - 15:30

Milyonlarca üniversite öğrencisine duyuruldu! Artık o ücretler alınmayacak

YÖK depremlerden etkilenen öğrencilere özel yeni bir karar aldı. Bu kapsamda; Olağanüstü hal (OHAL) çerçevesinde yükseköğretim alanına tedbir sağlayan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile depremlerden etkilenen öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecek. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EĞİTİM
05 Mart 2023 - 15:30
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Milyonlarca üniversite öğrencisine duyuruldu! Artık o ücretler alınmayacak
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YÖK Başkanı Erol Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin lehine yeni bir karara varıldığını duyurdu. 'OHAL Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' y Resmi Gazete'de yayınlandı.

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"KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ ALINMAYACAK"



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yönetmelikle ilgili şunları söyledi: "Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimize bu kolaylığı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"

ÖĞRENCİYE GERİ ÖDEME YAPILACAK

YÖK Başkanı Özvar, katkı payı ve öğrenim ücreti veren öğrencilerin paralarının geri verileceğini açıkladı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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