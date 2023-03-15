Milyonlarca üniversiteli evinde bu haberi bekliyordu! Yüzyüze eğitim o tarihte resmen başlıyor: YÖK'ten sevindiren haber!







YÖK'TEN ONLİNE EĞİTİME SON ÇAĞRISI







KAYIT DONDURMA HAKKI

SINAVA GİRİŞ YAPILABİLİR

ÖDEME İMKANI VERİLDİ

Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci başlarken YÖK Başkanı Erol Özvar'dan açıklama geldi. Yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerinin devamında üniversitelerin bahar dönemi uzaktan öğretime geçildi. Bunun üzerine yapılan incelemeler üzerine Nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği belirtildi.Gelen haberlere bakıldığında YÖK Başkanı Erol Özvar'da yüz yüze eğitim açıklaması yapıldı. Nisan ayında yüz yüze eğitim geçilecek şekilde çalışmalarımız tamamlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi durumunda önümüzde ki ay yüz yüze eğitime geçileceği bilgisi verildi.Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan tüm öğrencilere diledikleri zaman bahar döneminde kayıt dondurma hakkı azami süreden sayılmamak adına düzenlendi. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde ya da birinci derece yakınları bu illerde bulunanlar diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulama eğitimine deva edeceği talep etmeleri durumunda üniversitelerde özel öğrenci eğitimi açılacağı bilgisi verildi.6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine ait olarak final, bütünleme, mazeret, tek ders gibi sınavların tez programıyla katılamayanlar için yeni sınav imkanı sunuldu.Asrın felaketinde OHAL ilan edilirken illerde birinci derece yakını vefat eden ya da birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutları yakılan hasar gören öğrenciler için burs ya da barınma ihtiyaçlarının yanı sıra sınav ödemelerinde ise kolaylık verildi.