Finans
22 Ocak 2023 - 08:45

Milyonlarca vatandaş SGK'dan toplu para alacak! Yıllarca fazladan ödemiş olabilirsiniz: Hemen sorgulayın!

SGK üzerinden milyonlarca kişi toplu paranın sahibi olacak. Yeni yılla beraber duyurular yapılaya devam ederken SGK üyesi olan kişilere ödeme fırsatı doğdu. SGK'dan toplu para alma hakkında merak edilenler siz değerli okurlarımız ile paylaştık.

Finans
22 Ocak 2023 - 08:45
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Milyonlarca vatandaş SGK'dan toplu para alacak! Yıllarca fazladan ödemiş olabilirsiniz: Hemen sorgulayın!
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Son dönemlerde, vatandaşlar SGK tarafından birçok imkan ile karşılaşırken özel promosyon hakları gündeme geldi. SGK, sürekli olarak destek sağlamaya devam ederken vatandaşlar ise tüm haklardan koşulsuz yararlanabiliyor. Şimdilerde ise toplu ödeme hakkında yeni iddialar ortaya çıkarken milyonlarca SGK üyesi bu toplu paradan yararlanabilecek.

SGK toplu para ödeme

SGK PRİM ÖDEMELERİ



SGK tarafından gerçekleşen primler ve çalışanlar için konu hakkında düzenlemeler yapılırken prim ödemeleri ise ilk sırada yerini aldı. Çalışanlar için fazladan prim ödenmesi gerektiği hakkında konular gündeme gelirken SGK ile ilgili çalışanların güncel hesaplarına çalışan taahhük prim yatırılması bekleniyor. SGK üzerinden vatandaşlara verilecek olan prim ödeneklerinin toplu şekilde yatırıldığında 50 bin TL'yi bulması bekleniyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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