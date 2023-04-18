Milyonlarca vatandaşa duyuruldu! e-Devlet'ten bakın: İşte sandık numaraları!













YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklamasında seçmenlerin oy kullanma işlemleriyle ilgili bilgilendirmelerde de bulundu. Oy kullanma işlemlerinin sabah saat 08.00'de başlayacağını ve akşam saat 17.00'de sona ereceğini belirten Yener, bu sürenin istisnai durumlarda uzatılabileceğini ifade etti. Seçmenlerin oy kullanacakları sandıkların listesinin E-Devlet üzerinden görüntülenebileceğine de dikkat çeken Yener, bu sayede seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacaklarını önceden öğrenebileceklerini belirtti. Yener ayrıca, seçmenlerin oy kullanabilmeleri için yanlarında nüfus cüzdanı veya pasaport gibi kimlik belgelerinin bulunması gerektiğini hatırlattı.Seçimlerin güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi için de gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmenlerin oylarının güvenliği ve gizliliği konusunda da hassasiyet gösterileceğini söyledi. Yener, bu süreçte sandık görevlileri, siyasi partiler ve güvenlik güçlerinin işbirliği içinde çalışacaklarını belirterek, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşeceğine dair güven verdi.YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs 2023'teki seçimlerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904.672 olacak. İkinci turda da 47 bin 523 seçmenin ilk kez oy kullanması bekleniyor. Yurt içindeki engelli seçmen sayısı 989.543, 75 yaş ve üzeri seçmen sayısı ise 3.180.802. Toplamda 973 ilçe ve bin 94 ilçe seçim kurulunda 191.884 sandık kurulacak. Ayrıca, 421 ilçede seyyar sandık kurulacak ve cezaevinde tutuklu veya taksirli suçlardan hükümlü olan seçmen sayısı 53.172. Seçmenler, oy kullanacakları sandık bilgisini E-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.