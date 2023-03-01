Finans
01 Mart 2023 - 23:30

Milyonlarca vatandaşa kira yardımı yapılacak! Şartı taşıyanlara 1 yıl 4500 TL yardım yapılacak

İBB'den 12 ay boyunca hane başına 4.500 TL kira yardımı

Finans
01 Mart 2023 - 23:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Milyonlarca vatandaşa kira yardımı yapılacak! Şartı taşıyanlara 1 yıl 4500 TL yardım yapılacak
TAKİP ETTAKİP ET


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), başvuruda bulunanlara hane başına 4.500 TL destek sağlayan, 12 aylık kira yardımı programını açıkladı.

İstanbullular Kentsel Dönüşüm için Kira Yardımı Alacak

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından kentsel dönüşüm önemli bir konu haline geldi. Evlerini kentsel dönüşüme sunan vatandaşlar, 1999 yılından önce 1 milyon 100 binden fazla binanın inşa edildiği İstanbul'da 4.500 TL kira desteğine hak kazanacak.



İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe

İBB Riskli Binalar için Kira Yardımı Uygulaması Başlatıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından İBB, 1999 öncesi tüm binaların risk altında olduğu İstanbul'da hasarlı ve eski binaların tespiti için harekete geçti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, İBB ile Kiptaş arasında bina tadilatı için anlaşma sağlandığını ve tahliyelerin ardından İstanbullulara kira yardımı yapılacağını açıkladı.

İBB İstanbullular için Kira Yardımı Detaylarını Açıkladı

Mevzuata göre kira yardımı sadece ev sahiplerine verilecek. Ancak kiracılara da taşınma yardımı yapılacak ve kiracıların da desteklenmesi için yeni bir düzenleme yapılacak. Başvuru süreci başladı. Evini boşaltıp, taşınmak isteyen ev sahipleri 4.500 TL kira yardımı almak için belediyenin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ