Milyonlarca vatandaşa kira yardımı yapılacak! Şartı taşıyanlara 1 yıl 4500 TL yardım yapılacak







İstanbullular Kentsel Dönüşüm için Kira Yardımı Alacak







İBB Riskli Binalar için Kira Yardımı Uygulaması Başlatıyor

İBB İstanbullular için Kira Yardımı Detaylarını Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), başvuruda bulunanlara hane başına 4.500 TL destek sağlayan, 12 aylık kira yardımı programını açıkladı.Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından kentsel dönüşüm önemli bir konu haline geldi. Evlerini kentsel dönüşüme sunan vatandaşlar, 1999 yılından önce 1 milyon 100 binden fazla binanın inşa edildiği İstanbul'da 4.500 TL kira desteğine hak kazanacak.Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından İBB, 1999 öncesi tüm binaların risk altında olduğu İstanbul'da hasarlı ve eski binaların tespiti için harekete geçti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, İBB ile Kiptaş arasında bina tadilatı için anlaşma sağlandığını ve tahliyelerin ardından İstanbullulara kira yardımı yapılacağını açıkladı.Mevzuata göre kira yardımı sadece ev sahiplerine verilecek. Ancak kiracılara da taşınma yardımı yapılacak ve kiracıların da desteklenmesi için yeni bir düzenleme yapılacak. Başvuru süreci başladı. Evini boşaltıp, taşınmak isteyen ev sahipleri 4.500 TL kira yardımı almak için belediyenin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilir.