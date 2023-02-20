Milyonlarca vatandaşa rayiç bedel uyarısı! Valilik'ten açıklama geldi: Bunu yapan yandı!







VALİLİK FIRSATÇILARA ENGEL OLDU







MALATYA VALİLİĞİ VE HATAY VALİLİĞİ SINIR KOYDU

7.7 ve7.4 şiddetinde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi ile binlerce ev yıkıldı. Yıkılmayan binlerce yapının yanında birçoğu da hasarlı olarak kaldı. Hasarlı evlerde de kalmak istemeyen vatandaş taşınmak istiyor. Fakat bazı insanlar depremzedelerin bu halinden faydalanmak için taşıma ücretlerini arttırmaya başladı. Bunun üzerine valilik taşıma ücretlerine belirli bir sınır koydu. Konunun diğer ayrıntıları yazımızda.Deprem felaketi sonrası evleri yıkılan vatandaşlar ne yapacağını, nereye gideceğini bilemezken bir yandan da başka işlerle uğraşmak zorunda kalıyor. Evi tamamen enkaz haline gelenler oradan gitmek zorunda kalırken, evi yıkılmasa da hasarlı olan evlerde de kalmak istemeyen birçok vatandaş var. Bölgeden gitmek isteyen buna mecbur olan insanlara yardımcı olmak, destek olmak gerekirken bazı duyarsız insanlar bu durumdan faydalanmaya çalışıyor. Bazı illerde ev kiralarına zam yapılıyor, bazı taşıma bedelleri iki üç katına çıkıyor. Bu karmaşaya ve depremzedelerin yaşadığı bu sıkıntıların yaşanmaması için valilikler taşıma ücretlerinin bedeline belirli bir sınır getirdi. Kahramanmaraş Valiliği fırsatçıları engellemek için rayiç bedel uyarısı yaptı. Aynı zamanda Malatya Valiliği ve Hatay Valiliği de ev taşıma bedeline sınır getirildiğini açıkladı. Kahramanmaraş Valiliği, şehir içi ve şehir dışı ev taşımalarında rayiç bedel uygulaması yapılacağını duyurdu. Depremzedelerin durumundan faydalanmak için taşıma bedellerini arttıran kişiler veya kurumlar için de idari ceza uygulanacağı duyuruldu.Bazı kişiler veya taşıma şirketleri, depremden etkilenen, evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların eşyalarını taşımak için iki üç kat daha fazla ücret talep ediyorlar. Malatya Kriz Merkezi tarafından yapılan açıklama ile bunlara izin verilmeyeceği duyuruldu. Valilik yetkilileri, Malatya, Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri sınırları içinde taşıma ücreti 6 Bin TL, diğer ilçeler için 8 Bin TL, Elazığ için 8 Bin TL, Kayseri için 15 Bin TL, Ankara için 20 Bin TL, İstanbul için 30 Bin TL olacağını açıkladı. Bu ücretlere 1.000 TL işçilik ücretinin ekleneceğini de belirtti. Bu fiyat uygulamasına uymayanların şikayet edilebileceğini de açıkladı. Şikayetler, Alo 175, Alo Cimer 150, Malatya Valiliği Açık Kapı (https:/www.acikkapi.gov.tr/ ) adresinden yapılabilecek. Uygulamaya uymayanlara yaptırım uygulanacak. Hatay Valisi Rahmi Doğan, diğer illerdeki gibi bu fırsatçılara izin verilmeyeceğini açıkladı. Depremzede vatandaşların taşınmalarından yararlanmak isteyen kişilere işlem uygulanacağını da belirtti. Aynı zamanda Vali Doğan, alınacak ücretlere belirli bir sınır getirdi. Merkez Antakya sınırı içerisinde en fazla 5 Bin TL, Antakya-Yayladağı 6 Bin TL, Antakya-Reyhanlı 6 Bin TL, Antakya-Arsuz 7 Bin TL, Antakya-Erzin 8 Bin TL alınacağını açıkladı. Aynı zamanda taşıma ücretine ek olarak 1.000 TL asansör bedelinin ekleneceğini bildirdi.