Milyonlarca vatandaşa rayiç bedel uyarısı! Valilik'ten açıklama geldi: Bunu yapan yandı!

7.7 ve7.4 şiddetinde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi ile binlerce ev yıkıldı. Yıkılmayan binlerce yapının yanında birçoğu da hasarlı olarak kaldı. Hasarlı evlerde de kalmak istemeyen vatandaş taşınmak istiyor. Fakat bazı insanlar depremzedelerin bu halinden faydalanmak için taşıma ücretlerini arttırmaya başladı. Bunun üzerine valilik taşıma ücretlerine belirli bir sınır koydu. Konunun diğer ayrıntıları yazımızda.
VALİLİK FIRSATÇILARA ENGEL OLDU
Deprem felaketi sonrası evleri yıkılan vatandaşlar ne yapacağını, nereye gideceğini bilemezken bir yandan da başka işlerle uğraşmak zorunda kalıyor. Evi tamamen enkaz haline gelenler oradan gitmek zorunda kalırken, evi yıkılmasa da hasarlı olan evlerde de kalmak istemeyen birçok vatandaş var. Bölgeden gitmek isteyen buna mecbur olan insanlara yardımcı olmak, destek olmak gerekirken bazı duyarsız insanlar bu durumdan faydalanmaya çalışıyor. Bazı illerde ev kiralarına zam yapılıyor, bazı taşıma bedelleri iki üç katına çıkıyor. Bu karmaşaya ve depremzedelerin yaşadığı bu sıkıntıların yaşanmaması için valilikler taşıma ücretlerinin bedeline belirli bir sınır getirdi. Kahramanmaraş Valiliği fırsatçıları engellemek için rayiç bedel uyarısı yaptı. Aynı zamanda Malatya Valiliği ve Hatay Valiliği de ev taşıma bedeline sınır getirildiğini açıkladı. Kahramanmaraş Valiliği, şehir içi ve şehir dışı ev taşımalarında rayiç bedel uygulaması yapılacağını duyurdu. Depremzedelerin durumundan faydalanmak için taşıma bedellerini arttıran kişiler veya kurumlar için de idari ceza uygulanacağı duyuruldu.