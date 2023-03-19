Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Yüzde 100 artışa imza atıldı: SGK'dan son dakika duyurusu!







SGK ZAM AÇIKLAMASI







SGK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda GSS tutarları üzerinden bilgilendirme metnini yayınladı. Açıklamalara çölyak hastalıkları, protein metabolizma bozukluğu, hastaların kısıtlı diyetlerinden ötürü hayati öneme haiz özel formüllü un ve mamul ürünler için aylık nakdi ödemelere ilişkin yüzde 100 artış yapıldığı belirtildi.Vatandaşların ayakta tedavi kapsamında evlerinde temin ettikleri hasta alt bezi, kolostomi torbası ve birçok tıbbi malzemeler ile gazilerimizin kullandıkları protez bedellerinde yüzde 50 ve 100 arasında rakamlarda artış olduğu belirtildi.Gözlük cam ve çerçeve ücretleri %39 ve %200 arasında farklılık gösteren oranlarla beraber artış yapılır. Kemik içi implant için kurumca her implant için ödenen 90 TL’lik tutar 750 TL olarak güncellendi. Atış, tatbikat ve diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerinin ve terör olaylarından ötürü yaralanan kişilerin kemik içi implant bedelleri 2500 TL olarak artışa gitti.