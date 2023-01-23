Milyonları borç derdinden kurtaran flaş karar! Bankalar birleşti: Lokum gibi borç kapatma kredisi verecek! Bu fırsat kaçmaz

Bankalar, düşük faiz oranlarıyla borç kapatma kredisi sunuyor
2023 YILINA ÖZEL BORÇ KAPATMA KREDİSİ KAMPANYASI: YAPI KREDİ, ING, AKBANK, İŞ BANKASI, TEB, FİNANSBANK VE GARANTİ BANKALARI FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRÜYOR
Türkiye'de mevcut borçları olan kişilere sevinç haberi! Bankalar, düşük faiz oranlarıyla borç kapatma kredisi sunuyor. Yapı Kredi, ING Türkiye, Akbank, İş Bankası, TEB, Finansbank ve Garanti Bankası gibi bankalar, 2023 yılına özel ilk borç kapatma kredisi kampanyasını başlattılar. Bu bankalar, vatandaşları borç yükünden kurtarmak için faiz oranlarını düşürdüler. Emeklilere özel olarak düşük faiz oranları sunan bu bankalar, tamamen borçlarından kurtulmak isteyenler için iyi bir fırsat sunuyor. Özellikle emekliler için özel faiz oranları ile avantajlı borç kapatma kredisi imkanı sunulacak. Güncel faiz oranları şöyledir: ING Borç Kapatma Kredisi %1,24 365 TL 13.175 TL Yapı kredi Borç Kapatma Kredisi %3,14 523 TL 18.894 TL İş Bankası Borç Kapatma Kredisi %2,15 437 TL 15.782 TL TEB Borç Kapatma Kredisi %1,64 395 TL 14.287 TL CEPTETEB Borç Kapatma Kredisi %1,64 395 TL 14.287 TL QNB Finansbank Borç Kapatma Kredisi %1,74 403 TL 14.576 TL Akbank Borç Kapatma Kredisi %2,26 446 TL 16.114 TL Enpara Borç Kapatma Kredisi %1,99 424 TL 15.253 TL Garanti BBVA Borç Kapatma Kredisi %2,67 481 TL 17.382 TL
Bu faiz oranları, borç kapatma kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler için cazip bir fırsattır. Ancak, bu krediler için başvuruda bulunmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Öncelikle, mevcut borçlarınızın takip durumunu öğrenmeniz ve borçlarınızın geri ödeme planını yapmanız önemlidir. Ayrıca, borç kapatma kredisi başvurusu yaparken gerekli belgeleri eksiksiz sunmanız gerekmektedir. Borç kapatma kredisi başvurusu yapmak için en yakın banka şubesine gitmeniz yeterlidir. Başvuru yaparken, mevcut borçlarınızın detaylarını, geri ödeme planınızı ve neden borç kapatma kredisi almak istediğinizi açıklamanız gerekmektedir. Ayrıca, kredi başvurusu için gerekli olan belgeler arasında kişisel bilgileriniz, maaş bordrosu, nüfus cüzdanı, emlak bilgileri gibi belgeler yer alabilir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra, banka tarafından kredi başvurunuz incelenir ve sonuçlandırılır. Kredi alabilmeniz için, banka tarafından belirlenen kriterlere uymak ve gerekli belgeleri sunmak gerekmektedir. Eğer kredi alma şartlarını karşılarsanız, banka tarafından kredi limiti ve geri ödeme planı belirlenir ve krediyi kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu kampanya bankaların mevcut borçları olan müşterilerine sunduğu bir fırsat olduğu için, mevcut borçlarınız varsa ve borçlarınızı kapatmak istiyorsanız, bu kampanyalardan yararlanmak için en yakın banka şubesine gitmeniz ve başvuruda bulunmanız önerilir.