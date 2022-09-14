GÜNDEM
14 Eylül 2022 - 00:13

Milyonları ilgilendiren dev proje açıklığa kavuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ Sosyal Konut Projesi için beklenen açıklama geldi

TOKİ başvuru şartları açıklığa kavuşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 250.000 sosyal konut ve 100.000 arsa satışına dair dar gelirlilerin merak içerisinde beklediği detayları açıklıyor. Erdoğan, sosyal konut temellerinin sene başında atılacağını belirtti. detaylara haberimizden göz atabilirsiniz...

GÜNDEM
14 Eylül 2022 - 00:13
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Milyonları ilgilendiren dev proje açıklığa kavuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ Sosyal Konut Projesi için beklenen açıklama geldi


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi hakkında önemli açıklamalara yer verdi.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:



Aziz milletim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoşgeldiniz.

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyasının tanıtımı vesilesiyle bir aradayız. Vatandaşlara evlerin, arsaların iş yerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda 1 milyon 170 bin konut inşa ettik.

Bilindiği gibi 2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik iki sosyal konut projesi başlatmıştık. Bu projelerle 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımzıın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik.

Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.

Bakan Kurum'dan Önemli Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalara yer verdi.

Bakan Kurum'un konuşmasında dikkat çeken detaylar:

Bugün Elazığ, Malatya'da İzmir'de önce yaralarını saran, ardından da tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin önderliğinde 85 milyon vatandaşının her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var. Bu başarıları maalesef hazmedemeyenler var.

Onlar şerde biz hayırda yarışmaya devam ettik. 15 Temmuz'da onlar bu milletin bağımsızlığına kast etmiş, tankların önünden kaçarken biz bu millete 750 bininci yuvayı sunuyorduk.

Son nefesimize kadar kökleri 1000 yıl gerilere uzanan bir geleceğin inşası için her türlü seferberliği yapmaya, bu milletin hizmetkarı olmaya aşkla, kararlılıkla devam edeceğiz. Bu dev hamlenin hayata geçmesinde destekleriyle her zaman yanımızda olan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, TOKİ, tüm mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Yeni yuvalarımızın, bereketli dükkanlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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