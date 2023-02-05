YAŞAM
05 Şubat 2023 - 23:00

Milyonları sevindiren haber: Ramazan ayında bedava dağıtılacak!

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ücretsiz dağıtılacak açıklamasında bulunuldu. Ramazan boyunca ücretsiz dağıtılacak olan ne ? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
05 Şubat 2023 - 23:00
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Milyonları sevindiren haber: Ramazan ayında bedava dağıtılacak!


Vatandaşın çoğu temel ihtiyaçlarına gün geçtikçe zam gelmektedir. Vatandaş için sofraların vazgeçilmezi temel ihtiyaçlarından biri de ekmektir. Ramazan ayında da Ramazan pidesi sofralarda yer almaktadır. Beklenen Ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe gününde başlamaktadır. Vatandaşlara bu Ramazan ayında güzel haber geldi! Vatandaşa Ramazan ayında ücretsiz dağıtım yapılacağı ve zam olmayacağını dile getiren açıklama yapıldı. Peki bu açıklama kimden geldi? Vatandaşın tüm ihtiyaçlarına gelen zamlar arasında neye zam gelmeyecek? İşte vatandaşı merak ettiren o detaylar haberimizde.

RAMAZANDA VATANDAŞA ÜCRETSİZ DAĞITIM

2023 yılında Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlamış olacak. Mübarek Üç Aylar yaklaşırken bir güzel haber de Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüzden geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Belediye Başkanı Mehmet GürbüzGeçen sene olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında Ramazan pidesini ücretsiz dağıtacağını açıkladı. Şu an 1 TL olan ekmeğe bu yıl zam gelmeyeceğini duyurdu. Ramazan pide üretimini ise önceki yıla göre iki katına çıkaracağını söyledi. Siz Ramazan'ı yaşamaya odaklanın, pideler bizden açıklamasında bulundu.



Şimdiden Mübarek Ramazan ayınız sevdiklerinizle hayırlı olsun. Yapacağınız iyilikler daim olsun .

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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