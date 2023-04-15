Milyonların beklediği evde bakım yardımı maaşları hesaplara yatmaya başladı! Bakan Derya Yanık duyurdu... Hemen hesaplarınızı kontrol edin







O YARDIM ÖDENMEYE BAŞLANDI!







Evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. 3.336 TL olan yardımın gelen zamlar ile birlikte yatırıldığı da belirtildi. Evde bakım yardımı ne kadar yatırılmaktadır? Tüm detaylar haberimizde.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Bakan Yanık, bakıma muhtaç engelli vatandaşlar ve ailelerine destek sağlama amacıyla bu ay toplamda 2 milyar 432 milyon TL'nin hesaplara yatırıldığını açıkladı.Engelli vatandaşların aile yanlarında desteklenmesi için 2006 yılı Evde Bakım Yardımı başlığı altında bakıma ihtiyacı olan ağır engelli yakınına ödemeler yapılmaktadır. 2023 yılı Ocak- Temmuz ayları içerisinde Evde Bakım Yardımı'nın 3.336 TL'den 4.336 TL'ye çıkarılmıştır. Bakan Yanık, "Bakıma muhtaç olan engelli vatandaşlar ve ailelerine bu ay toplamda 2 milyar 432 milyon TL hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568.000 vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanmaktadır. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Engelli bireylerin sosyal çevrelerinden soyutlanmalarına engel olarak toplumsal yaşamlarının her alanına aktif bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu belirtirim." şeklinde açıklamada bulundu.