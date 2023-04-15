Finans
15 Nisan 2023 - 00:45

Milyonların beklediği evde bakım yardımı maaşları hesaplara yatmaya başladı! Bakan Derya Yanık duyurdu... Hemen hesaplarınızı kontrol edin

O yardım vatandaşların hesaplarına aktarılmaya başlandı. Hangi yardım hesaplara yatırılmaya başlandı? Merak edilen detaylar haberimizde.

Finans
15 Nisan 2023 - 00:45
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Milyonların beklediği evde bakım yardımı maaşları hesaplara yatmaya başladı! Bakan Derya Yanık duyurdu... Hemen hesaplarınızı kontrol edin


Evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. 3.336 TL olan yardımın gelen zamlar ile birlikte yatırıldığı da belirtildi. Evde bakım yardımı ne kadar yatırılmaktadır?  Tüm  detaylar haberimizde.

O YARDIM ÖDENMEYE BAŞLANDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Bakan Yanık, bakıma muhtaç engelli vatandaşlar ve ailelerine destek sağlama amacıyla bu ay toplamda 2 milyar 432 milyon TL'nin hesaplara yatırıldığını açıkladı.Para



Engelli vatandaşların aile yanlarında desteklenmesi için 2006 yılı Evde Bakım Yardımı başlığı altında bakıma ihtiyacı olan ağır engelli yakınına ödemeler yapılmaktadır.

2023 yılı Ocak- Temmuz ayları içerisinde Evde Bakım Yardımı'nın 3.336 TL'den 4.336 TL'ye çıkarılmıştır. Bakan Yanık, "Bakıma muhtaç olan engelli vatandaşlar ve ailelerine bu ay toplamda 2 milyar 432 milyon TL hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568.000 vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanmaktadır. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Engelli bireylerin  sosyal çevrelerinden soyutlanmalarına engel olarak toplumsal yaşamlarının her alanına aktif bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu belirtirim." şeklinde açıklamada bulundu.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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