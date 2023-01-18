﻿Milyonların beklediği EYT'lilere ilk maaş için tarih açıklaması geldi! Maaşların o tarihte hesaplara yatacak... EYT çilesi sonunda bitiyor!







7-26 MART ARASI HESAPLARA YATACAK







Son ayların en çok konuşulan konularından bir tanesi olan EYT düzenlemesinde neredeyse son aşamaya gelindi. Hazırlanan tasarı, Ocak ayının son haftasında tüm siyasi partilerin onayına sunulmak üzere Meclis'e sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Beştepe'ye yakın bir kaynak ise, EYT üyelerine ilk maaşlarının ne zaman ödeneceğini açıkladı.EYT yasa tasarısı Ocak ayının sonunda Meclis onatını aldıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ise SGK vatandaşların başvurularını hızlıca toplayacak. 2.250.000 vatandaş e-devlet uygulamaları hakkında SGK'ya daha fazla bilgi sağlıyor.E-Devlet sistemi üzerinden yapılacak başvurularda meslek kodu, prim gün sayısı gibi bir çok bilgi SGK tarafından paylaşılacak. 7 gün 24 saat çalışan bir ekip tarafından hızlı bir şekilde incelenecek olan başvurular sorunsuz bir şekilde kabul edilecek. Onay aşamasından sonra SGK ile Maliye Bakanlığı arasında yapılacak çalışma ile birlikte EYT üyelerinin yıllık maliyetleri açıklanacak. Bu aşamadan sonra 17 Mart – 26 Mart tarihleri ​​arasında EYT üyelerinin ilk maaşları PTT aracılığıyla kimlik numaralarına yatırılacak. Emekliler maaşlarını başka bir bankaya aktarmak isterlerse e-devlet üzerinden emekli maaşlarını aktarabilirler ancak ilk maaşlarını PTT'nin herhangi bir şubesinden alabilirler.