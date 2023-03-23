Milyonların beklediği haber tez ulaştı! Emekli bayram ikramiyeleri bu miktarda ödenecek: Masadaki rakam erken sızdı... İki kez hesaplara yatacak

Ramazan ayının gelmesiyle beraber emeklilerin dikkati yeniden bayram ikramiyelerinde toplandı ve bugün bu konu üzerinde beklenmedik bir toplantı düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün saat 12.00'de dernekte bir araya geldi. Görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulunacaklarını açıklayan Bakan Bilgin, asgari emekli maaşı için çalışmaya ve emeklilerin tatil ücretini artırmaya odaklanacaklarını açıklayarak, çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını duyurdu. Peki bu yıl bayram ikramiyeleri artırıldı mı? Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? İşte detaylar…
BAKAN BİLGİN DUYURDU! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ YÜKSELİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kritik görüşmenin ardından yapmış olduğu açıklama şu şekilde:
"5 bin 500 liranın bugünkü şartlar için yetersiz kaldığı konusunda ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatifler çalışmalar yaptık. En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Emeklinin bayram ikramiyelerini yükseltecek çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak düzenlemeyi ayrıntılı olarak çalıştım. Bu hafta içerisinde, en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, daha rahat bir nefes alacağı
önerilerimizin de sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirecektir. Bütün emeklilerin hayatında bu çalışma bir rahatlama sağlayacaktır."
EYT'LİLER DE ALABİLECEK
Bakan Bilgin, emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin EYT
yönetmeliği kapsamına girdiğini de kaydetti.
DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI
Bakan Vedat Bilgin, asgari ücretin kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen illeri kapsayacak şekilde düzenlenmesine yönelik çalışma yapıldığını da söyledi. Bakan Bilgin, "Asgari ücretle ilgili bir çalışma var, hazır olunca kamuoyu ile paylaşacağım" dedi.
BİLGİN'DEN EYT SORUSUNA YANIT
Bakan Bilgin, gazetecilerin sorusuna şu cevabı verdi: "- 5000'den başlayıp 9000 güne kadar prim ödeyenler var. 9 bin ile 7 bin 200 prim ödeme günü var. Bizim kamuoyuna söylediğimiz şey çok açıktır. Emeklilikte yaşa takılan ne demek, kanun geri işlemiştir. Bu mağduriyet meydana getirmiştir. Hukuk kuralı geri işlemez. Bunu ortadan kaldırdım. Emeklilere saygı duyalım, emeklilerle ilgili reform şeklinde düzenleme yapmayı konuşuyoruz."
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 İÇİN NE OLACAK?
Başkanı Ergün, Kurban Bayramı ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen bin 100 lira ikramiyenin asgari aylık olan 5 milyon liraya çıkarılmasını istedi. Toplantının bu istek üzerine planlandığı duyunca emeklilere verilecek yeni para miktarlarının kararlaştırılması planlandı.
BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAMDA 3 FORMÜL
Sabah haberine göre asansör beklemek için üç seçenek var. İlk olarak, emeklilik primlerinin artış hızı dikkate alınırken enflasyonun dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Yıllık enflasyon dikkate alındığında bu rakam Şubat ayında yüzde 55,18 arttı. Bu oran dikkate alındığında 1100 TL'lik ikramiye 1750 TL'dir. Toplamda her emekli yılda 3.500 TL ikramiye alıyor.
REFAH PAYI İHTİMALİ
Bu konuda ocak ayında enflasyondaki artış ve emeklinin refah payındaki artış dikkat çekiyor. Sonuç olarak, devlet yardımlı emeklilerin altı aylık zam oranı yüzde 30'a çıkarıldı. Bu oran dikkate alındığında 1100 TL olan ikramiye 1430 TL'ye yükselmektedir. Üzerine 1500 TL'ye kadar eklendiği düşünülürse ikramiye yılda toplam 3000 TL'dir.
TABAN MAAŞA GÖRE İKRAMİYE
Bu durumda ikramiyenin toplam tutarı 5500 TL'dir. 1100 TL ikramiyeyi 2750 TL'ye çıkarmak mümkün olabilir ve en düşük emekli maaşı toplamda 5500 TL'dir.
BAYRAM İKRAMİYELERİNİN ÖDENECEĞİ TARİH
Ramazan Bayramı bu yıl 23 Nisan’da son bulacak. Emeklilik prim ödemelerinin 1 hafta önceden hesaba geçmesi beklenmektedir.