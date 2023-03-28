KAMU PERSONELİ
28 Mart 2023 - 20:00

Milyonların beklediği PTT personel alımında şartlar belli oldu! 2023 yılında personel alımı olacak mı? İşte dört gözle beklenen alım için şartlar

İş arayan insanlar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Peki PTT alım şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
28 Mart 2023 - 20:00
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Milyonların beklediği PTT personel alımında şartlar belli oldu! 2023 yılında personel alımı olacak mı? İşte dört gözle beklenen alım için şartlar
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Kamu kurumlarında çalışmak isteyen insanlar iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor. Peki PTT ne zaman alım yapacak? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT BAŞVURU ŞARTLARI

PTT bünyesine her sene veya iki senede bir personel alımı yapıyor. Bu sene personel alımı ile ilgili bir duyuru yapılmadı. 2022 senesi için PTT personel alım şartları şu şekilde belirlenmişti;



PTT Personel Alım Şartları

-PTT yurt dışı istihdamı hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını geçmemiş olmak,

-Kamu haklarından mahrum edilmemek,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı almamak,

-Affa uğrasa ya da süresi geçse bile kasten işlenmiş bir suçtan dolayı altı ay ya da daha fazla ceza almamış olmak, anayasa düzenine ve devletin işleyişine karşı suç işlememiş olmak, güvenin kötüye kullanımı, sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet,, irtikap, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, mal varlığı aklamak, fuhuş, cinsel saldırı, uyuşturucu madde, suç işleme amacıyla örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından mahkum edilmemek, engelli personel çalıştırılması ile ilgili mevzuat gereği görev yapılmasına engel bir durum olmaması, başka kurum ve kuruluşlar ile ilgili hizmet yükümlülüğü olmaması, atanılacak kadro için Yönetim Kurulu öğrenim şartlarını taşıyor olmak gerekiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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